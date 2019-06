Game of Thrones cot la cot cu nazismul lui Hitler

Stiri pe aceeasi tema

- Emilia Clarke a vizionat inregistrari cu Hitler pentru a-si pregati discursul pe care l-a pronuntat in ultimul episod din serialul ''Game of Thrones''. Intr-un interviu acordat revistei Variety, actrita care a interpretat-o pe Daenerys Targaryen, ''Mama dragonilor'', a povestit cum a pregatit una dintre…

- Emilia Clarke a vizionat inregistrari cu Hitler pentru a-si pregati discursul pe care l-a pronuntat in ultimul episod din serialul ''Game of Thrones'', potrivit ziarului spaniol El Pais. Intr-un interviu acordat revistei Variety, actrita care a interpretat-o pe Daenerys Targaryen, ''Mama…

- Dupa Batalia de la Winterfell, din al treilea episod Game of Thrones, serialul pare sa devina din ce in ce mai intens pe masura ce se apropie de final. Cel puțin așa anunța una dintre actrițele aflate in centrul acțiunii, Emilia Clarke. Emilia Clarke, interpreta lui Daenerys Targaryen, a spus in emisiunea…

- Noi dezvaluiri despre ultimele trei episoade din "Game of Thrones". Potrivit actritei Emilia Clarke, care interpreteaza rolul lui Daenerys Targaryen, urmatoarele episoade ale serialului vor fi "mai mari" si de-a dreptul vor "innebuni" telespectatorii.

- Emilia Clarke, actrița care o interpreteaza pe Daenerys Targaryen in serialul „Game of Thrones”, și-a ingrijorat teribil fanii cand a postat pe Instagram mai multe fotografii in care apare pe patul de spital. Se pare ca vedeta a suferit un anevrism cerebral, iar in trecut a mai avut probleme grave de…

- La 8 ani de cand a facut primul anevrism cerebral, Emilia Clarke s-a hotarat sa publice pe conturile de socializare cateva fotografii de pe patul de spital. Actrița ce a devenit celebra datorita interpretarii personajului Daenerys Targaryen din „Urzeala Tronurilor/Game of Thrones”, avea 24 de ani cand…

- Actrita britanica Emilia Clarke, care o întruchipeaza pe Daenerys Targaryen în serialul "Game of Thrones", a anuntat joi ca a suferit doua hemoragii cerebrale în primii ani ai filmarilor la cunoscutul serial de televiziune