- Episodul de duminica seara, al treilea din cel de-al optulea si ultim sezon al productiei, a generat 7,8 milioane de mesaje unice. Precedentul record a fost stabilit tot de un episod al serialului "Game of Thrones", respectiv premiera sezonului al optulea, difuzata pe 14 aprilie si care a generat 5…

- Scenaristii serialului "Game of Thrones" au aratat fanilor primele doua episoade care au pregatit terenul pentru batalia epica de 67 de minute din al treilea episod intitulat "Lunga Noapte", scrie news.ro. "Game of Thrones" se va incheia pe 19 mai. Numarul total al episoadelor serialului…

- Debutul ultimului sezon al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, al optulea, a fost urmarit, duminica noapte, de 17,4 milioane de utilizatori ai platformelor HBO GO si HBO NOW, scrie news.ro.Potrivit HBO, utilizatorilor care au urmarit episodul pe cele doua platforme li se adauga…

- Fanii serialului fantasy “Game of Thrones” (Urzeala tronurilor) se pot bucura, Astazi, la HBO, are loc lansarea mondiala a ultimei serii, cea de-a 8-a. Primul episod al sezonului 8 din “Game of Thrones” va fi difuzat luni, 15 aprilie, ora ...

- GAME OF THRONES, Sezonul 8 incepe luni dimineața, 15 aprilie, premiera urmand sa aiba loc de la ora 04:00 pe HBO și HBO GO. Episodul va fi pe HBO și de la ora 20:00. Fanii din intreaga lume așteapta cu nerabdare deznodamantul celui mai urmarit serial din toate timpurile, asta deoarece sezonul 8 va fi…

- Emilia Clarke, actrița care o interpreteaza pe Daenerys Targaryen in serialul "Game of Thrones", și-a ingrijorat teribil fanii cand a postat pe Instagram mai multe fotografii in care apare pe patul de spital.

- Show de zile mari la faimosul havuz Bellagio din orașul american Las Vegas. Fanii ”Game of Thrones” au urmarit un spectacol grandios cu muzica, coregrafie acvatica și lumini. Evenimentul a avut loc cu doua saptamani inainte de lansarea ultimului sezon al serialului televizat.