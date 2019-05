Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Junior Chamber International (JCI) Craiova impreuna cu Asociația Romana a Tinerilor cu Inițiativa și Centrul de voluntariat Voluntaris, in parteneriat cu SC Salubritate Craiova SRL, demareaza joi, 16 mai 2019, in Saptamana Naționala a Voluntariatului, campania de ecologizare CleanUP ...

- Gigantul american va incepe sa foloseasca panouri pentru comenzi cu inteligenta artificiala in restaurantele de tip drive-thru din Statele Unite. Acestea vor sugera clientilor diferite produse in functie de anumiti factori, precum ora, vremea, sau combinatiile cele mai populare.

- Impreuna pentru o comunitate mai sigura! – este noua campanie a Politiei Romane, de prevenire a criminalitatii in mediul rural. In judetul Maramures, campania a fost lansata ieri, in comuna Ardusat, de pe raza Sectiei 3 Politie Rurala Farcasa. In cadrul activitaților preventive desfașurate, seful Postului…

- Prezent in direct al Realitatea TV fostul primar al sectorului 5 acuza campania ’Fara Penali’ este o demagogie lanasata de Traian Basescu in urma cu zece ani deși declara ca nu este indrdragostit de Dragnea iar partidul sau se vrea o alternativa la PSD.„Fara penali este o campanie de demagogie…

- De aici a pornit o intreaga campanie pe rețelele de socializare in care utilizatorii au promovat aceasta reclama, pe care specialiștii au catalogat-o ca fiind hijack marketing și guerilla marketing. In mai multe intervenții, fondatorii au declarat ca aceasta a fost o campanie menita sa dureze o singura…

- Ingredientul secret din bautura lansata de Ariana Grande si Starbucks Ariana Grande si cunoscutul brand Starbucks si-au unit fortele, iar colaborarea s-a concretizat prin lansarea unei delicioase noi bauturi pe baza de cafea. Dupa o perioada in care si-au promovat colaborarea in mediul online, fara…

- Miercuri, 20 februarie, de la ora 19.00, la libraria Humanitas de la Cismigiu, are loc lansarea volumului de nuvele „Razbunarea iertarii”, de Eric-Emmanuel Schmitt, recent aparut la editura Humanitas, in traducerea lui Laurentiu Malomfalean. „Adevarul” prezinta, in premiera, un fragment din volumul…

- „Perseus” este singurul spargator de gheata clasa G60 de pe Dunarea maritima, se afla de 30 de ani in exploatare si are nevoie de o modernizari urgente, fiind la un pas de a nu mai putea fi folosit. Autoritatile incearca de cinci ani sa gaseasca o firma pentru reparatiile capitale, insa pana acum la…