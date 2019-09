Stiri pe aceeasi tema

- Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit miercuri, pe data de 4 septembrie. Astfel, in fiecare an, in aceasta zi este sarbatoare mare. Sfantul Mucenic Vavila este trecut in randul Sfintilor si este sarbatorit cu respect de catre crestini.

- Griș cu lapte și dulceața, rețeta. Desertul copilariei! Grișul cu lapte și dulceața este un desert tradițional romanesc, extrem de ușor de pregatit, care te cucerește pe loc. Iata cum se prepara.

- Magiunul de prune Topoloveni, primul produs romanesc certificat la nivel european prin Indicatia Geografica Protejata (IGP), este preparat dupa o reteta pastrata din anul 1914. Traditia gastronomica romaneasca este astfel reprezentata cu mandrie și corectitudine peste tot in lume. Magiunul de prune…

- Bucatarul resitean Uica Mihai are o reteta inedita de ardei umpluti, datorita umpluturii lor. Uica spune insa ca gustul face tot chinul. Pentru ca e ceva chin la desfacutul samburilor de caise, principalul ingredient al acestei retete

- Daca doriti sa va surprindeti invitatii la o zi aniversara sau la o petrecere cu un desert special, atunci tortul cu ciocolata si coniac poate fi o solutie la indemana. Aflati din materialul de mai jos cum se prepara acest desert inedit.

- Intre ingredientele de care aveti nevoie ca sa preparati prajitura se numara ouale, nucile, biscuitii, crema de ciocolata. Reteta este simpla si nu foarte costisitoare. Timpul de preparare nu depaseste o ora.

- Reteta berii Ploll a fost adusa la Galati de un berar ceh care a preluat, in 1870, prima fabrica de bere construita in oras, la 1842. Marca Ploll a fost faimoasa aproape opt decenii, dar a disparut dupa Al Doilea Razboi Mondial, fiind readusa la viata in 2011, doar in scop istoric, de un pasionat de…