- Elevii focșaneni au organizat un eveniment special dedicat Zilei Internaționale a Francofoniei. Manifestarea cultural artistica a avut loc in sala media de la Școala „Ștefan Cel Mare”, fiind parte a proiectului județean „Comunitate și educație interculturala”. In acțiune au fost implicați…

- Capriciile meteorologice ale lui martie palesc in fața veștii pe care o poarta aceasta luna, este vorba despre venirea primaverii, inceput de anotimp care cuprinde și sarbatoarea mațișorului. Martie poarta firul impletit in cele doua culori roșu și alb, iar cele invocate constituie temei pentru diferite…

- Specialistii Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) au revizuit, de doua ori, magnitudinea seismului inregistrat ieri la pranz in judetul Vrancea. In prima faza au precizat ca a avut 4,7 grade, apoi 4,4, pentru ca in final sa fie de 4,6 grade pe Richter. Si adancimea…

- Cutremur în România. Un cutremur cu magnitudinea 4.4 grade pe scara Richter a avut loc astazi, 14 martie, în zona Vrancea, la o adâncime de 137 de kilometri, potrivit datelor revizuite, furnizate de Institutul Național de

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a inregistra o miscare seismica la ora 12 26 - 14.03.2018. Epicentru in judetul Vrancea - 140 KM ADANCIME. Estimat - 5,1 grade - EMSC_CSEM. REVENIM I.G. UPDATE - REVIZUIRE - 4,7 GRADE - IN VRANCEA, LA 140 KM ADANCIME. Magnitude…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 grade pe Richter a avut loc miercuri, cu epicentrul in zona Vrancea, la adancimea de 128 de kilometri. Seismul s-a resimtit si la Bucuresti. Seismul, care s-a produs la ora 12:24:45, a fost anuntat de Institutul National de Fizica a Pamantului pe…

- Se spune, pe buna dreptate, ca primul pas spre moarte este nașterea. Din primele ore și primele zile de viața nu ne putem aminti nimic, dar oamenii care ne stau alaturi in acele clipe nu uita chipul angelic al unui nou-nascut. In primele zile de viața toți suntem cu adevarat la fel.…

- Romania pune accent pe mentinerea neafectata a dreptului la educatie si informare in limba romana pe teritoriul ucrainean, a subliniat ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, cu ocazia unei vizite pe care a efectuat-o in tara vecina vineri si sambata. "Ministerul pentru…

- Un seism cu magnitudinea ML 3.7 a fost inregistrat la ora 01.22, in judetul Vrancea, la 118 kilometri adancime. Potrivit centrului Seismologic Euro Meditereanean cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.71 N ; 26.78 E, la 152 km N de Bucuresti, 31 km V de Focsani si 5 km E de Nereju.Conform Raportului…

- Un seism de magnitudine ML 3.4 a fost inregistrat, la ora 00.57, in judetul Vrancea. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost localizat la coordonatele avut loc la coordonatele 45.66 N ; 26.47 E la 139 km N de Bucuresti, 56 km V de Focsani si 20 km SE de Comandau.Trebuie facuta…

- ”Ministrul Tudorel Toader este ministru in Guvernul meu, este un ministru foarte bun, membru al Comisiei de la Venetia, in care eu am foarte mare incredere”, a declarat Viorica Dancila, marți, la Chișinau, cu cateva ore inainte de audierea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, in CSM. Prim-ministrul a aratat…

- O petiție online intitulata „Inchiderea școlilor in județul Vrancea“ a strans peste 1.100 de semnaturi pana aseara la ora 22.30. „Am creat acesta petitie, știind cat e de greu sa fii elev si sa stai cate 20 de minute la -17 grade asteptand autobuzele, care din cauza gerului circula…

- Unitațile de invațamant din Vrancea vor funcția astazi, dupa programul normal. Șeful Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vrancea, profesorul Dorin Cristea (FOTO), ne-a spus ca in cursul zilei de ieri nu au fost raportate probleme majore, cursurile desfașurandu-se normal. El spera ca astazi situația…

- Asociatia francofona ADIFLOR a donat pentru scolile din Vrancea 500 de volume in limba franceza. Fundatia ce promoveaza cultura franceza a trimis carti in orase din Romania precum Cluj Napoca, Bucuresti, Iasi, Ramnicu Sarat etc, dar si in Vrancea gratie implicarii in acest proiect…

- Grav accident pe in Romania, cu implicarea unui autoturism din Republica Moldova. Accidentul a avut loc pe DE 581, in localitatea Sapte Case, in urma caruia a decedat șoferul vehiculului din Vrancea. Alte șapte persoane, printre care doi copii, sunt ranite. Șase dintre raniți sunt din Republica Molodva.

- Un seism de magnitudine 3.8 a fost inregistrat in aceasta noapte, la ora 23.49, in judetul Vrancea, la 143 de kilometri adancime. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.66 N ; 26.53 E, la 140 km N de Bucuresti, 51 km V de Focsani si 16 km SV de…

- Barbat gasit inghețat intr-o mașina, in Vrancea. Gheorghe Pricop, un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Pufești, județul Vrancea, a fost gasit mort in dimineața zilei de vineri, 16 februarie, intr-o zona impadurita de pe raza comunei comuna Paunești, una greu

- „Cred ca fiecare ministru, cand vine, are constiinta ca nu va sta mult in scaun si atunci incearca sa ia masuri administrative altfel decat cel anterior (...) Toti au luat masuri de genul... cum sa dam altfel Bacul, Capacitatea, ca sa le ramana numele", spune Oana Moraru, expert in educatie, potrivit…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Aproximativ 1.250 de elevi au ramas cu situația școlara neincheiata la finalul semestrului I din anul școlar 2017-2018. Potrivit prevederilor Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unitaților de Invațamant Preuniversitar (ROFUIP), elevii care se afla intr-o astfel de situație iși pot incheia situația…

- Colectivul de cadre didactice de la Școala din Garoafa este mai sarac de acum incolo, prin pierderea profesoarei de limba franceza Mariana Dascalu. Mai bine de trei decenii, Mariana Dascalu i-a invațat pe elevii din localitate limba franceza. Aceasta a fost foarte atașata de școala și elevi, pe care…

- In perioada 12-22 februarie, sunt programate probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale ale bacalaureatului, sesiunea iunie-iulie 2018. Sunt asteptati sa participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a XII-a si a XIII-a, dar si absolventi din promotiile anterioare. Conform calendarului…

- Prima zi din semestrul al II-lea coincide, anul acesta, cu inceperea examenului național de bacalaureat. Aproape 2400 de candidați vor susține astazi prima proba din cadrul examenului, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Vrancea. Liceenii traiesc primele…

- Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, potrivit calendarului anuntat de ministerul Educatiei Nationale. Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proa ba…

- Elevii de clasa a XII-a vor sustine, in 2018, mai devreme probele de competente la Bacalaureat 2018. Astfel, prima proba va avea loc luni, 12 februarie 2018, fiind vorba de proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). In martie 2018, urmeaza ca elevii…

- O femeie a leșinat pe trotuar, marți, la intersecția strazilor Mare a Unirii cu Marașești din municipiul Focșani. Femeia a preluata de un echipaj SMURD. Potrivit unor martori, femeia ar fi stat pe caldaram timp de mai multe minute, dat fiind ca niciun trecator…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul…

- Liberalii din stanga Nistrului, la fel iși doresc Unirea cu Romania. Despre aceasta menționeaza Președintele PL, Mihai Ghimpu, care a avut o intalnire cu Consiliul organizației teritoriale PL din raioanele din stanga Nistrului.

- Ca sa ințelegeți cum s-a ajuns ca un numar impresionant de rectori sa susțina un agramat pentru funcția de ministru al Educației – funcție ocupata odinioara de carturari ca Spiru Haret, Titu Maiorescu sau Petre Andrei – trebuie sa (re)citiți cateva texte despre plagiatorii aflați azi in fruntea universitaților…

- Bacalaureat 2018. Inscrierile pentru sustinerea examenului in prima sesiune incep luni si dureaza pana pe 2 februarie 2018, conform calendarului aprobat de ministerul Educatiei. Bacalaureat 2018. Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe pe 12 februarie 2018, cu proba de evaluare…

- Cadrele didactice din invatamantul primar din Vrancea au participat, sambata, 27 ianuarie, la Conferinta Judeteana „Resurse educationale moderne si integrarea lor in activitatea didactica”. Oaspeții evenimentului și-au manifestat opțiunea ca elevii sa studieze educație financiara,…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției propus in Guvernul Dancila, iși continua mandatul inceput in Guvernul Grindeanu și apoi din Guvernul Tudose. A fost judecator al Curții Constituționale, este de profesie procuror și este ministru independent, susținut atat de cei de la ALDE cat și de cei de la PSD.…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 3 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora…

- Semnificatia sarbatoririi Micii Uniri capata, in acest an centenar, valente deosebite si ne vorbeste, mai clar decat oricand altcandva, despre aspiratia istorica a poporului roman de a trai in aceeasi tara si sub aceeasi flamura. Treapta vitala pentru nasterea statului national unitar, evenimentele…

- Pentru intemeietorii Unirii Principatelor, Vrancea era inima Romaniei. Desființarea hotarului de la Focșani a insemnat primul pas spre Unire. Nu exista zi de 24 ianuarie fara sarbatoare la Focsani.

- Sediul organizatiei USR Vrancea a fost spart in marți seara. Evenimentul s-a petrecut chiar cu ocazia vizitei unor lideri USR, in frunte cu presedintele partidului, deputatul Dan Barna, informeaza Adevarul. De asemenea, la Focsani este prezent si fostul presedinte si candidat al USR Vrancea la Camera…

- Femeile social democrate din Vrancea saluta și susțin nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru funcția de prim ministru al Romaniei. Viorica Dancila ocupa la nivel național funcția de președinta a femeilor PSD-iste, iar din 2014, a fost aleasa deputat in Parlamentul…

- Autobuz cu 18 pasageri si mai multe masini s-au rasturnat in Vrancea si Galati. In judetele Braila si Vrancea, viscolul a rupt firele electrice si sute de persoane au ramas in bezna. In judetul Braila, vantul a distrus retelele electrice. La ora 8.00, erau 45 de localitati cu aproximativ 13.000 de consumatori…

- Un seism de magnitudine 2.5, cu hipocentrul la 129 kilometri adancime, a fost inregistrat, in judetul Vrancea, la ora 21.01. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.63 N ; 26.56 E, la 138 km N de Bucuresti, 49 km V de Focsani si 13 km NV de Jitia.Acesta…

- Profesoara de limba și literatura romana Teodora Bentz a fost propusa pentru a ocupa funcția de inspector de limba și literatura romana. Aceasta preda limba și literatura romana la Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza” din Focșani. CV-ul Teodorei Bentz este unul bogat, aceasta avand titlul de doctor…

- Amita Bhose a venit in Romania comunistacu sotul ei, care era inginer geolog. A facut niste cursuri de limba si cultura romana pe o bursa a statului roman. Cand a inceput sa citeasca in romaneste, s-a petrecut intr-o buna zi declicul. A citit in manualul ei de limba romana ceva care avea sa-i schimbe…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter s-a produs luni în jurul orei 22:00 într-o regiune din România. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 15/01/2018 la ora 22:00:06(ora…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dupa amiaza in Romania.Potrivit specialistilor de la Institutul National pentru Fizica Pamantului, seisumul a avut loc la ora 16:25, epicentrul fiind localizat in judetul Vrancea, la o adancime de 5 km.Cea mai apropiata localitate…

- Anul 2018 aduce schimbari importante in invatamantul din Romania. Una dintre modificari ii vizeaza pe liceenii din anul terminal, care vor sustine examenul de Bacalaureat dupa o metodologie noua. Inscrierile pentru susținerea examenului in prima sesiune se fac in saptamana 29 ianuarie – 2 februarie…

- „Domnul deputat bate campii“. Este prima declaratie a ministrului Sanatatii, Florian Bodog, dupa afirmatiile facute miercuri, la DIICOT, de parlamentarul USR Emanuel Ungureanu. Deputatul a sustinut ca in dosarul medicului Mihai Lucan este implicat si actualul ministru al Sanatatii, care l-a ajutat…