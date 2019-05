Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții PNL Botoșani au marcat incheierea campaniei electorale aferenta alegerilor europarlamentare printr-o acțiune care coincide și cu implinirea a 144 de ani de la inființarea acestui partid.

- Seria vizitelor electorale a continuat sambata seara cu cea a unei delegații numeroase a Alianței 2020 USR Plus. Șapte candidați ai acestei structuri politice s-au intalnit intr-o sala de la Uvertura Mall cu membrii și simpatizanții.

- A plouat torential, ieri, in mai multe regiuni din Romania, iar un cod galben este in vigoare și astazi, pana la ora 23:00. Efectele vremii rele se resimt: in Bacau, peste 2.000 de consumatori au ramas fara curent electric, iar in Vaslui, mai multe drumuri si case au fost inundate.

- Ploile torențiale cazute incepand de ieri au facut mai multe pagube in județ. Circa 50 de gopodarii au fost inundate in comuna Negri, satul Magla, dupa ce un parau a ieșit din matca. De asemenea, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pompierii prahoveni au intervenit, marti, pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii inundate, precum si pentru indepartarea unor copaci doborati de vant pe carosabil, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), informeaza Agerpres.ro.Citește și: Rasturnare…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a izbucnit intr un apartament de pe bulevardul 1 Decembrie 1918. Reprezentantii ISU Dobrogea…

- O cunoscuta cladire veche, din Centrul Vechi al orașului Botoșani a adus emoții mai multor trecatori botoșaneni și asta pentru ca anumite elemente de la etajul 1 al cladirii se puteau desprinde oricand.