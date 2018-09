Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat duminica Marele Premiu al Rusiei de Formula 1, disputata pe circuitul stradal de la Soci, si a mai facut un pas important catre titlul mondial. Hamilton, care a obtinut a 70-a sa victorie din cariera si a 8-a din acest sezon cu timpul…

- Marele Premiu al Rusiei a insemnat o cursa excelenta reușita de Lewis Hamilton și de Mercedes. In turul 16, britanicul l-a depașit pe Sebastian Vettel, pilotul Ferrari, și a recuperat locul pierdut dupa trecerea pe la boxe. In turul 25, Hamilton l-a depașit fara probleme pe colegul sau, finlandezul…

- Lewis Hamilton a mai facut un pas important spre titlul mondial dupa ce a reușit sa-și adjudece victoria in Marele Premiu al Rusiei la capatul unei curse cu numai cateva dueluri spectaculoase in plutonul fruntaș care a fost umbrita de ordinele de echipa de la Mercedes. Valtteri Bottas a plecat foarte…

- Valtteri Bottas si-a revendicat prima pozitie pe grila in Marele Premiu al Rusiei, in urma calificarilor de sambata. Mercedes va avea ambii piloti in prima linie, in conditiile in care Lewis Hamilton a terminat sesiunea de la Sochi pe locul secund.

- Circuitul Marina Bay din Singapore și-a respectat statutul in privința dificultații de a depași, ceea ce l-a avantajat semnificativ pe caștigatorul pole position-ului in calificarile de sambata, Lewis Hamilton. Pilotul echipei Mercedes a plecat foarte bine la start, in timp ce Sebastian Vettel a pus…

- Speranțele lui Sebastian Vettel la titlul mondial au crescut dupa victoria obținuta duminica in Marele Premiu al Belgiei, la capatul unei curse dominate autoritar dupa depașirea efectuata asupra lui Lewis Hamilton in primul tur. In urma succesului, Vettel are de recuperat doar 17 puncte in fața lui…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a obtinut o victorie neasteptata in Marele Premiu de Formula 1 al Germaniei, dupa ce a luat startul de pe locul al 14-lea al grilei de start , duminica, pe circuitul de la Hockenheim, informeaza Agerpres. „Miracolele exista cu adevarat. Este cu siguranta unul…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton a castigat duminica Marele Premiu al Germaniei, a 11-a cursa a sezonului de Formula 1 disputata pe circuitul de la Hockenheim, dupa ce a luat startul din pozitia a 14-a, relateaza AFP. Campionul mondial en titre a obtinut al 67-lea succes din cariera sa si a revenit pe…