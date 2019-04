Galerie FOTO | Vacanța de 1 Mai pe Litoral - cele mai solicitate locații. Creșterea cererii, semnificativă Vești bune pentru turismul romanesc in anul 2019, deoarece vanzarile in aceasta perioada de presezon sunt mai mari cu peste 34% comparativ cu aceeași perioada din 2018. De remarcat ca vanzarile aferente destinațiilor de pe Litoral au crescut cu 87% fața de trimestrul I din 2018. Creșterea este susținuta in continuare de acordarea voucherelor de vacanța in sistemul bugetar dar și de dorința turiștilor de a-și asigura vacanța inca de la inceputul anului, pe de-o parte pentru a se bucura de locuri in stațiunile preferate, dar și pentru a beneficia de reducerile Inscrierile timpurii, soluție… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro Inscrierile timpurii, soluție…

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii ar vrea sa mearga mai des pe litoral, insa gasesc din ce in ce mai greu locuri de cazare, arata barometrul realizat de Frames & Train Your Brain. Cresterea semnificativa a cererii de servicii hoteliere, stimulata de voucherele de vacanta, a...

- Voucherele de vacanta au influentat in mod semnificativ piata turismului romanesc, astfel ca vacantele din Romania au devenit din ce in ce mai scumpe, iar locurile de cazare disponibile tot mai putine, potrivit rezultatelor "Barometrului privind vacantele din 2019", informeaza Agerpres.Citeste…

- Cheltuielile bugetului general consolidat au fost in primele doua luni ale acestui an in suma de 51,9 miliarde lei, cu 8,6% mai mari fața aceeași perioada a anului precedent, conform execuției bugetare prezentata de Ministerul Finanțe . Cheltuielile de personal sunt cu 25,2% mai mari fața de cele realizate…

- Imperiul All Inclusive al Turciei, Alanya este inconjurata de plaje uimitoare sarutate de apele spumoase ale Mediteranei și gazduiește un numar mare de resorturi cu facilitați turistice excelente: de la SPA-uri la piscine interioare cu valuri, parcuri acvatice și saune, un sejur aici inseamna mai intai…

- In 2018 au fost emise vouchere de de vacanta de 250 milioane de euro! Valoarea voucherelor de vacanta emise anul trecut a ajuns la 250 de milioane de euro, un nivel de aproape noua ori mai mare fata de 2017, potrivit informatiilor primite de Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) de la Ministerul…

- VOUCHERE DE VACANTA 2019. Suma este de aproape noua ori mai mare fata de 2017, dar sub cea de 400 de milioane de euro, cat era estimarea initiala pentru 2018. "372 de milioane de euro proveneau din distribuirea voucherelor catre un numar de 1,2 milioane de angajati din sistemul public, la…

- Castigul salarial mediu net a crescut in decembrie 2018, nominal, cu 12,5% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 2.957 lei, iar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 8,9%, potrivit datelor transmise luni de Institutul National de Statistica (INS).Citește…

- Mult anuntata criza imobiliara si scaderea iminenta a preturilor in imobiliare a speriat proprietarii de apartamente. In ianuarie 2019 au fost scoase la vanzare aproximativ 2.300 de apartamente in Bucuresti, comparativ cu 1.850 in ianuarie 2018. Cresterea este de aproximativ 25%.