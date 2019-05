Stiri pe aceeasi tema

- Santos, echipa la care a evoluat legendarul Pele, a reacționat pe contul oficial de Twitter dupa ce Barcelona a fost eliminata de Liverpool in semifinalele Ligii Campionilor, scor 0-4. In tur, catalanii caștigasera cu 3-0. Brazilienii l-au ironizat pe Leo Messi, vedeta Barcelonei, postand o poza cu…

- Leo Messi, 31 de ani, a inscris de doua ori și a fost eroul Barcelonei in victoria cu Liverpool, 3-0, din a doua semifinala a Ligii Campionilor. Argentinianul, care a atins la partida cu Liverpool borna celor 600 de goluri macate pentru catalani in toate competițiile, a analizat meciul la flash-interviul…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA, administratorul retelei feroviare nationale, informeaza ca traficul feroviar intre statiile Coldau Beclean pe Somes este blocat la aceasta ora din cauza unui accident intre un tir incarcat cu lemne si trenul de calatori 15850, intregistrat la trecerea la nivel…

- Lionel Messi (31 de ani), jucatorul Barcelonei și cvintuplu caștigator al Balonului de Aur, a numit cei mai buni jucatori din lume la momentul actual, iar acesta a ales cinci fotbaliști, dintre care trei foști sau actuali coechipieri potrivit mediafax. Intr-un interviu acordat Radio 94.7,…

- Leo Messi, atacantul argentinian de 31 de ani, a facut un meci mare in victoria Barcelonei cu Betis Sevilla, 4-1. Leo Messi a marcat trei goluri in meciul cu Betis, dintre care doua au fost foarte spectaculoase, și a creat pericol constant in apararea andaluzilor. ...

- In mai putin de 2 luni, politistii au indisponibilizat, in vederea confiscarii, aproape 128.000 de litri si peste 1.170 de tone de substante periculoase, in urma unei actiuni desfasurate la nivel national.Activitatea a avut drept scop cresterea sigurantei cetatenilor si combaterea infractionalitatii…

- Duelul dintre Real Madrid și Barcelona (0-1 la pauza) și-a consumat cel mai tensionast moment al primei reprize chiar inainte de pauza, cand Sergio Ramos i-a spart buza lui Leo Messi. Totul s-a petrecut in jumatatea Realului, la un contraatac al Barcelonei. Ramos l-a deposedat pe Messi și, din viteza,…