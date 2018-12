Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul tenisman german Alexander Zverev l-a invins pe sarbul Novak Djokovic, numarul unu mondial, cu 6-4, 6-3, duminica, in finala Turneului Campionilor, Nitto ATP Finals, desfasurata la O2 Arena din Londra. Sascha Zverev (21 ani), care ii succede in palmares bulgarului Grigor Dimitrov,…

- Portarul Ionuț Radu este liderul naționalei U21, proaspat calificata la EURO 2019, și a ajuns titular la Genoa, in Serie A. Goalkeeper-ul nu are un moment excelent și in plan personal, unde, dupa o relație de mai bine de 3 ani, s-a desparțit de Ștefania Ivanescu (22 de ani), un model foarte bine vazut…

- Mercedes-AMG a prezentat noul AMG A35 in cadrul Salonului Auto de la Paris, eveniment care s-a desfașurat la inceputul lunii octombrie. Acum, constructorul german a publicat lista de prețuri pentru cel mai accesibil AMG de pana acum. In Romania, noul Mercedes-AMG A35 pleaca de la 47.838 de euro. La…

- ACS Poli a pierdut din nou acasa, un scenariu binecunoscut cum ar spune multa lume: 1 pauza, 2 final. Doar aceste detalii nu ar face insa „cinste” tuturor evenimentelor de pe „Electrica” de la meciul cu Aerostar Bacau, scor 1-2 (1-0). Toate cele trei goluri au fost marcate din penaltiuri iar ultimul,…

- Barcelona a investit in aceasta vara nu mai putin de 125 de milioane de euro in transferuri, pe nume ca Malcom, Clement Lenglet, Arthur si Arthuro Vidal. O suma importanta de bani ar urma sa fie investita in constructia unei noi arene a catalanilor.

- In minutul 50 al meciului Dunarea Calarași - FC Voluntari, terminat 1-1, a avut loc un moment care i-a panicat pe cei prezenți la stadion. Imediat dupa startul reprizei a doua, unui steward i s-a facut rau și a cazut. Acesta s-a lovit la fața și a sangerat la marginea terenului. Colegii acestuia și…