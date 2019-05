Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna abatuta peste Maramureș a lasat in bezna mii de abonați. Mai multe echipe de inetrvenție sunt deja in teren pentru a remedia ceea ce se poate și pentru a rebranșa populația la rețeaua de furnizare a energieie electrice. „Echipele de interventie de la Electrica sunt in teren si lucreaza la remedierea…

- Se pare ca nici vremea extrema nu i-a oprit pe cei de la USR-PLUS sa susțina mitingul in Parcul Izvor. Unii oamenii sunt imbracați cu pelerine de ploaie, in timp ce alții sunt imbracați gros și cu umbrele in mana pentru a putea participa la manifestație. Alianța 2020 USR-PLUS a transmis in…

- Oana Roman a avut o apariție spectaculoasa la o petrecere de fițe din Capitala. A purtat o rochie de culoare verde și a atras privirile tuturor la petrecerea VIVA 20 de ani. Printre vedetele care au impresionat cu ținutele lor s-au mai numarat și Lora, Anda Adam, Nicoleta Nuca, Paula Chirila, Lili Sandu,…

- Mai bine de o ora, Bucureștiul a fost sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și vijelie. Furtuna care a maturat, luni seara, Capitala s-a soldat cu doua persoane ranite, 10 mașini distruse și 12 copaci doborați de vant. Este bilanțul .

- „Rețeaua rezista!”, titreaza reprezentanții Primariei Dudeștii Noi pe pagina de Facebook. Chiar și dupa furtuna de duminica seara, in localitatea de langa Timișoara, dupa cum transmit reprezentanții primariei din localitate, a fost curent electric. Reprezentanții Primariei Dudeștii Noi transmit ca in…

- Dupa frigul si intunericul iernii, primavara redeschide sufletele oamenilor pentru a le umple cu miresme, culori, stralucire si veselie. Mai verde, mai colorata si mai plina de viata. Asa arata Capitala, dar si intreaga tara, in aceste zile de primavara.

- Asociația OvidiuRo a ajuns ieri la Focșani cu un nou proiect, prin care iși propune sa atraga tot mai mulți copii in fascinantul univers al carților. Programul pilot ”Fiecare copil merita o poveste” aduce carți in gradinițe și formeaza profesori pentru creșterea calitații educației preșcolare in județ.…