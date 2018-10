Stiri pe aceeasi tema

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a reusit golurile lui Juventus Torino, in partida castigata cu Sassuolo, 2-1 (0-0), duminica, in etapa a 4-a din Serie A. Vedeta torinezilor a deschis scorul in minutul 50, marcand apoi si cel de-al doilea gol in minutul 65, oaspetii punctand in minutul 90+1 prin Khouma…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi, de la FC Barcelona, a facut primele comentarii dupa transferul lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid la Juventus Torino.Starul catalanilor a ramas surprins de aceasta mutare."Am fost foarte surprins.

- Starul portughez Cristiano Ronaldo va fi titular la echipa italiana de fotbal Juventus Torino cu ocazia primului meci oficial al sezonului 2018-2019, programat sambata, pe terenul formatiei Chievo Verona, a anuntat antrenorul Massimiliano Allegri. "Manie, vor evolua ca titulari Cristiano, Szczesny,…

- Starul lusitan Cristiano Ronaldo a fost prezentat oficial la Juventus Torino dupa transferul de la Real Madrid. La prezentarea fastuasa organizata de campioana Italiei cu aceasta ocazie, CR7 a declarat ca transferul la Juventus nu reprezinta deloc un pas inapoi in cariera sa și a dezvaluit ca Juve a…

- Cristiano Ronaldo (33 de ani) s-a despartit in aceasta vara de Real Madrid si a semnat pe patru ani cu Juventus Torino, club la care va castiga 120 de milioane de euro numai din contract. Starul portughez ar fi putut fi coechipier cu un roman! Inainte de a ajunge la campioana Italiei, CR 7 a fost oferit…

- Ajuns ieri in Italia in timpul finalei Campionatului Mondial, Cristiano Ronaldo (33 de ani) a luat astazi primul contact cu suporterii lui Juventus Torino. Starul portughez s-a prezentat imbracat la costum la vizita medicala de la clinica Jmedica din Torino. Atacantul transferat de la Real Madrid in…

- Cristiano Ronaldo pare sa fi dat lovitura odata cu transferul la Juventus Torino.Contractul cu campioana Italiei, valabil patru sezoane, ii aduce acestuia un salariu anual de 30 de milioane de euro.