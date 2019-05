Stiri pe aceeasi tema

- Povestea inființarii lacașului de cult Valea Neagra poate fi urmarita pe diferite surse on-line sau documentare și din consultarea lor rapida aflam ca, la mijlocul veacului al XVII-lea, un grup de calugari ruși fugiți din calea rautaților mai-marilor Imperiului Țarist, purtand asupra lor, cu deosebita…

- Acțiunea umanitara 4×4 in Vrancea – „Daruim de Paști”, organizata de Marius Constantin și inimoșii lui prieteni, a bucurat din nou sufletele mai multor copii și batrani din satele Vrancei. De 10 ani, o mana de oameni cu suflet mare iși unesc forțele spre a aduce bucurie in casele celor mai nevoiași…

- ”Pompierul lunii martie 2019”, plutonier major Tinjala Valentin, a avut cea mai frumoasa intervenție in data de 16 martie a.c. Deși se afla in afara orelor de program, in timp ce se deplasa pe DN2D, in timpul tranzitarii localitații Bolotești, a vazut o mașina ieșita in afara parții carosabile. Vazand…

- Un localnic din comuna Vintileasca care a mers la manastirea Muntioru și a surprins, in fotografii, o iarna autentica. Virgil Banu a postat pe pagina sa de socializare mai multe imagini cu drumul de la Vintileasca spre manastirea Muntioru, in care se poate vedea cum zapada nu se da plecata cu una cu…

- Proiectul educativ „Ce-ți dorim noi ție, dulce Romanie? Anii mulți sa-ți fie: din 100, 1000!” a continuat prin concursul de dezbateri privind diferite prevederi din Statutul elevului, pornind de la evenimentele istorice omagiate in aceasta perioada. Dupa luptele din primul razboi mondial, la 27 martie/9…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, sambata, 9 martie 2019, la Ramnicu Sarat, a avut loc simpozionul intitulat „Libertate caștigata cu jertfa“, in contextul celebrarii Zilei Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989. La manifestare…

- Pentru perioada Postului Mare, Sectorul Cultural-educațional, prin Biroul de catehizare, a elaborat un nou proiect catehetic, intitulat Invierea lui Hristos vazand…, și propune implementarea acestuia in toate parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei, dat fiind faptul ca perioada Paresimilor…

- Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Ciprian a sfințit joi, 28 februarie 2019, un nou spațiu al Centrului de pelerinaje „Sfinții Imparați Constantin și Elena” din municipiul Buzau, amenajat la inceputul acestui an. Totodata, Chiriarhul Buzaului și Vrancei a binecuvantat și noul autocar al Centrului…