Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE EXCELENTE LA EXAMENELE CAMBRIDGE! Vineri, 29 martie 2019, elevii care au aplicat pentru examenele Cambridge la centrul nou acreditat, de la Școala Gimnaziala „Duiliu Zamfirescu” din Focșani, au intrat in posesia diplomelor atat de mult ravnite. Reamintim ca, la inițiativa profesoarei de…

- Miercuri, 20 martie, la Școala Gimnaziala ”Ștefan cel Mare” Focșani a avut loc o acțiune de anvergura pentru a marca Ziua Mondiala a Sanatații Orale. Astfel, in cadrul proiectului ”Dinți sanatoși pentru copii frumoși”, realizat cu sprijinul Primariei municipiului Focșani, prin Direcția de Asistența…

- De cate ori mananca ceva, David Tinjala, un baietel de doar patru anisori, din Focsani, risca sa moara. Desi a fost consultat de numerosi medici, copilasul nu are inca un diagnostic clar. Doar suspiciuni de: boala celiaca, sindrom de malabsorbtie, alergii, intolerante alimentare, alergii incrucisate……

- Elevii Școlii Gimnaziale Nr.7 Focșani au desfașurat o noua campanie de promovare a cititului in mod neconvențional, in cadrul proiectului ,,Carțile pe fața“. Acțiunea intitulata ,,Cabinet stomatologic anticariat/ anti-cariat!“ a fost desfașurata in parteneriat cu stomatologul Alina Petrea, care a fost…

- Școala ”Ion Basgan” din Focșani a fost, la sfarșitul saptamanii trecute, gazda unei acțiuni inedite și interesante, care face parte dintr-un proiect internațional de educație prin intermediul mijloacelor media. Elodie Auffray, jurnalista de origine franceza, a facut cunoștința cu elevii claselor a VI-a…