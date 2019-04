(galerie foto) Portretul femeilor de pe malurile Nistrului

Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa posibilitaților de angajare, calitatea proasta a serviciilor medicale sau lipsa acestora, dar și saracia determinata de condițiile nefavorabile de trai, sunt printre pricipalele problemele care afecteaza cel mai mult femeile din mediul rural, in special din cele din dreapta și stanga Nistrului.…

- Sunt mulțumite de viața de familie, insa situația materiala și condiițile de viața le trezește cel mai inalt nivel de nemulțumire, susțin respondentele studiului sociologic „Perspectiva femeilor din zonele rurale de pe ambele maluri ale Nistrului”. In pofida greutaților pe care le intalnesc majoritatea…

- In pofida politicilor implementate și schimbarilor legislative care au avut loc in ultima perioada in Republica Moldova cu privire la distribuirea rolurilor de gen, acestea continua sa-și puna amprenta asupra vieții de familie și, in special, asupra femeilor. Un studiu realizat de Institutul de Politici…

- DJ Layla a intrat imediat la inimile milioanelor de fani ai muzicii din intreaga lume, dar secretul frumuseții se gasește in spatele sutelor de ore petrecute in sala de sport Muzica e marea pasiune și a ajutat-o sa urce instant in topurile din Rusia și din țara ei natala, Republica Moldova. A devenit…

- Astazi sarbatorim Ziua Internaționala a Femeii. Tradițional, in Republica Moldova, ziua de 8 martie este marcata prin flori și cadouri oferite femeilor dragi, toate aceste gesturi insa sunt indepartate de adevarata simbolistica a zilei, in care stramoașele noastre au luptat pentru drepturile care se…

- O locuitoare care a zis ca este din Tiraspol susține ca mai mulți cetațeni din stânga Nistrului sunt aduși organizat la secțiile de vot. În același timp femeia spune ca unele persoane s-au apropiat la finele saptamânii la o uzina cu propunerea: Vreți 400 de lei ca sa-l voteze pe…

- De la primele ore ale diminetii, sute de locuitori ai Transnistriei s-au inghesuit la sectiile de votare de pe malul drept al Nistrului pentru a-si exercita dreptul la vot in cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie, din Republica Moldova.

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, a comentat informatiile aparute in presa privind faptul ca sute de oameni sunt adusi organizat din Transnistria, pe malul drept al Nistrului, pentru a vota in cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Andrei Nastase considera ca cetatenii din regiunea transnistreana…