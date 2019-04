Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de la Școala Gimnaziala Jitia au plantat cate un arbore pentru o viața mai sanatoasa. Activitatea s-a desfașurat la finele saptamanii trecute, in parteneriat cu Ocolul Silvic Dumitrești, care a inceput lucrarile specifice de impadurire, din aceasta primavara. Elevii au fost insoțiți…

- ”Omul este suma actiunilor sale, a ceea ce a facut, a ceea ce poate face. Nimic altceva” – Mahatma Ghandi Din cele 450 de intervenții la care au acționat pompierii vranceni in luna februarie, misiunea din 28 februarie de stingere a unui incendiu la școala din satul Ivancești, comuna Bolotești, a decis…

- Asociația OvidiuRo a ajuns ieri la Focșani cu un nou proiect, prin care iși propune sa atraga tot mai mulți copii in fascinantul univers al carților. Programul pilot ”Fiecare copil merita o poveste” aduce carți in gradinițe și formeaza profesori pentru creșterea calitații educației preșcolare in județ.…

- Mai mult ca-n alte perioade ale anului, in luna martie ne amintim cat de importante sunt femeile, cu gingașia lor, dar mai ales cu puterile lor nebanuite. Tot mai mult, in aproape toate instituțiile statului, chiar și-n cele in care pana mai ieri activitatea era exclusiv desfașurata de barbați, femeile…

- Școala din satul Ivancești, comuna Bolotești, a fost afectata de un incendiu, ieri, care a cuprins acoperișul unitații de invațamant. Focul a izbucnit dupa-amiaza, cand nu mai era nimeni in unitate. La fața locului a intervenit Stația de Pompieri Vidra cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma,…

- ”Pompierul lunii ianuarie 2019”, plutonier adjutant Alexe Nicușor, este cel mai tanar șef garda de intervenție stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani. S-a ”imbolnavit de microbul pompieristic” in armata. Cu toate ca se pregatea pentru o cariera in Ministerul Justiției la Administrația…