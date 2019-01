Peste 2.000 de credincioși au infruntat gerul duminica, la Iași, inca de la ora 10.00, pentru a aduce in casa apa sfințita la slujba ținuta de un sobor de zece preoți conduși de IPS Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei, in curtea Catedralei Mitropolitane. Nici anul acesta vremea nu a permis crearea unei cruci din gheața, așa ca aceasta a fost facuta din ramuri de brad și impodobita cu flori. Preoții Catedralei Mitropolitane au pregatit 11.000 de litri de agheasma in 11 butoaie de 1.000 de litri fiecare, 5.000 de sticle de jumatate de litru și alte cateva sute de PET-uri de 1, 2 și 5 litri,…