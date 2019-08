[GALERIE FOTO] Pe urmele lui Zdreanta: Casa Memoriala "Tudor Arghezi", martisorul din Berceni

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei ani consecutivi de Sala Palatului, Mihai Bobonete, Costi Dița, Adrian Vancica și Mihai Rait au prins gustul spectacolelor cu public numeros, așa ca au avut grija sa ocupe din timp cea mai ravnita locație din București. Deja au inceput promovarea show-ului din iarna! Cei patru actori vor susține…

- Gheorghe Iavorenciuc, sensibilul incurabil care s-a regasit mai degraba printre iubitorii de frumos, decat in politica. A ieșit din viața publica și a ramas in umbra lucrand la visul lui care i-a devenit realitate dupa trei ani de munca.

- In urma cu putin timp, in cartierul Kilometru 4, pe strada Timonei, o femeie a cazut de la etaj, din blocul unde locuia.La fata locului s au deplasat doua echipaje SMURD B si C. Din primele cercetari, ar fi vorba de o stare de depresie.Autoritatile informeaza ca pacienta este in varsta de 29 ani, a…

- O galerie de arta contemporana a fost deschisa joi, 25 iulie, intr-un sat din judetul Gorj. „Filip Art“ se afla in incinta locuintei scriitorului si colectionarului de arta Vasile Vasiescu.

- Situata in Comuna Moldovenești, la poalele munților Apuseni, Pensiunea Perla Transilvaniei va pune la dispoziție spații de cazare confortabile și moderne, dar și o zona de realaxare unde veți putea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vremea frumoasa din weekend i-a scos pe oameni din case. Fie ca stateau de vorba pe o banca in parc, se plimbau cu cei mici sau erau pur si simplu in trecere, cetatenii au fost invitati de voluntarii SMURD sa participe la caravana „Fii pregatit”, unde, la aer conditionat, departe de caldura toropitoare…

- Miercuri, 17 iulie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj Napoca, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Cluj Napoca, au efectuat o perchezitie domiciliara, pe raza judetului Cluj, pentru documentarea activitatii infractionale a doi barbati banuiti de…