Norwich și-a asigurat duminica matematic promovarea in Premier League, dupa succesul cu Aston Villa, 2-1. „Canarii" revin astfel pe prima scena dupa doi ani petrecuți in Championship. Jucatorii echipei din Norfolk s-au dezlanțuit la petrecerea de promovare. Au mers cu un microbuz descoperit prin oraș, spre deliciul fanilor care asistau extaziați la marșul triumfal al echipei care a terminat pe primul loc in Championship. ...