- Interpreta de rap CupcakKe a fost dusa la spital de catre poliție, dupa ce a scris pe Twitter ca se va sinucide. Tanara in varsta de 21 de ani a postat mai apoi tweet-ul pe Instagram, scriind: „Va mulțumesc pentru tot ce ați facut pentur mine, chiar apreciez”. Potrivit BBC, CupcakKe, pe numele sau real…

- BOXING DAY 2018 doar pentru fanii lui Leicester. Pentru aceleasi produse, fanii oaspetilor vor trebui sa scoata bani din buzunar. Leicester abordeaza aceste joc dupa o victorie in ultima etapa, obtinuta in deplasare, cu Chlesea, scor 1-0, in timp ce campioana Manchester City a pierdut, cu…

- Ucraiceanca Daria Bilodid (18 ani) este campioana mondiala și europeana la judo, categoria 48 de kg. Daria este cea mai tanara campioana mondiala din istoria judo-ului, impunandu-se la Baku, in 2018, moment in care avea doar 17 ani. Bilodid este plina de calitați și in afara tatamiului. ...

- Cunoscuta cantareața Mira a ajuns la spital. Ea și-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat o imagine pe Instagram in care apare pe patul de spital, cu perfuzii in mana. Chiar daca era pe patul de spital, cu perfuzia in braț, Mira nu a ratat ocazia de a-i ține la curent pe fani cu date despre sanatatea…

- Pauza competiționala pare ca le-a prins bine dinamoviștilor, care au gasit timp sa se relaxeze. Grecul Katsikas a ținut sa impartașeasca momentul deosebit cu fanii, pe Instagram. Fundașul lui Dinamo nu traverseaza un moment prea bun fotbalistic, fiind criticat des pentru prestațiile modeste, insa e…

- Irina Columbeanu are la doar 11 ani o mulțime de fani! Canalul ei de Youtube este foarte popular. Acolo, dar și pe Instagram, fetița lui Irinel și a Monicai Gabor ține legatura cu toți fanii ei. Pentru ca a lipsit o perioada din mediul virtual, toata lumea a inceput sa se ingrijoreze. De teama ca […]…