- Revista „Gest și cuvant”, publicație cu caracter pedagogic, cultural și social a Centrului Școlar pentru Educație Incluziva (CSEI) „Elena Doamna” Focșani, a implinit, in luna iunie 2019, 10 ani de existența. Pentru a marca jubileul revistei, in cadrul școlii s-a organizat vineri, 28 iunie, o masa rotunda,…

- Joi, 6 iunie 2019, a avut loc festivitatea de premiere a Concursului județean ,,Povești prin ochi de copil” din cadrul parteneriatului ,,A fost odata ca niciodata… copilaria”, ediția a II-a, inscris in CAEJ Vrancea nr. 286/ 21.01.2019, poziția 12 organizat și coordonat de catre Școala Gimnaziala Nr.3…

- Timp de o saptamana, elevii de la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva (CSEI) „Elena Doamna” Focșani au omagiat-o pe cea care a fost Helen Keller, scriitoarea de origine americana fara vedere și auz, care a reușit, prin educație, sa vorbeasca, sa scrie și sa citeasca. Directoarea CSEI „Elena Doamna”…

- Elevii și cadrele didactice de la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva (CSEI) „Elena Doamna“ Focșani s-au intalnit, ieri, cu colegii de la CSEI Ramnicu Sarat – Buzau, in cadrul unui proiect educațional interjudețean denumit „Competențe TIC in educația elevilor cu CES”, inițiat de Inspectoratul Școlar…

- Proiectul educational „Instruirea timpurie salveaza vieti“ incheiat intre Scoala Postliceala „ANA ASLAN“ Focsani si Scoala Gimnaziala „ION CIMPEANU“ din Cimpineanca s-a derulat ieri. Este scoala altfel pentru multi dintre elevii vranceni si pentru ca sa fie cu adevarat „altfel“, elevii de la Scoala…

- In saptamana ,,Scoala Altfel”, elevii clasei a XI-a C, diriginte profesor dr. Ionel Ambrosie, de la Colegiul Tehnic ,,Edmond Nicolau”, Focsani au fost in vizita la colegii lor din clasa a XI-a A de la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva (CSEI) ,,Elena Doamna” Focsani, in cadrul programului de parteneriat…

- Activitate transnationalǎ de invǎtare Erasmus+ pentru elevi ai Ṣcolii “Nicolae Iorga” In perioada 7-13 aprilie a avut loc cea de-a doua mobilitate cu elevii in cadrul proiectului Erasmus+ KA229 „All in One Hand” derulat de Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” din Focsani. Mobilitatea cu elevii a fost…