- (Pe) 12 aprilie 2019, la sediul Brigazii 282 Infanterie Mecanizata „Unirea Principatelor” a avut loc desemnarea castigatorilor competitiei „Subofiterul/soldatul Anului 2019”. La aceasta competitie au participat militari din cadrul structurilor subordonate si subunitatior de brigada, ocazie cu care…

- In data de 10.04.2019 s-a desfasurat Concursul aplicativ militar „Duel de foc”, competitie dedicata sarbatoririi Zilei Fortelor Terestre. La activitate au participat militari din cadrul subunitatilor de brigada, dar si ai unitatilor subordonate Brigazii 282 Infanterie Mecanizata „Unirea Principatelor”.…

- Militari din cadrul UM 01333 – Brigada 282 Infanterie Mecanizata „Unirea Principatelor” – au vizitat joi Centrul de primire și intervenție in regim de urgența in caz de abuz, trafic, neglijare și migrație, din cadrul DGASPC Vrancea. Copiii aflați in grija Centrului au primit, din partea cadrelor militare,…

- Noua sala de operații a Spitalului Judetean de Urgenta „Sf. Pantelimon” din Focsani este prezentata presei in aceasta dimineața, de managerul Constantin Mindrila. La eveniment sunt prezenți medici din cadrul unitații spitalicești. Sala de operații va fi funcționala de saptamana viitoare, fiind dotata…

- Generalul de brigada Iulian Daniliuc este, din februarie 2018, comandantul Brigazii 282 Infanterie Mecanizata „Unirea Principatelor” Focșani. Originar din localitatea Calarași, județul Botoșani, anul acesta va implini 49 de ani și poate spune, pe buna dreptate, ca au mai ramas puține garnizoane in țara…