- Andreea Arginteanu este prima campioana mondiala și europeana de karate SKDUN a Vrancei. A inceput sa invețe karate la CSM Focșani 2007, cu sensei Daniel Fusaru, alaturi de care a participat la competiții mondiale și europene. Este studenta la Politehnica bucureșteana, dar a ramas fidela clubului la…

- Momente terifiante, miercuri dimineata, intr-o scoala din Buzau. Un elev de 7 ani a ajuns la ore plin de vanatai. Cadrele didactice s-au ingrijorat vazundu-i starea si au alertat imediat ambulanta.

- S-au inscris deja peste 4.000 de copii in clasa pregatitoare, in Timiș. Parinții mai au timp pana in 26 martie sa-și inscrie copiii in clasa zero, intr-o prima etapa, o a doua etapa urmand sa inceapa in 12 aprilie.

- Parintii care vor sa-si inscrie copii la scoala, in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2018 – 2019, mai au timp pana vineri sa completeze cererile, in prima etapa. Potrivit datelor inregistrate in sistemul Ministerului Educatiei, dupa prima saptamana de inscriere (8-15 martie), in județul Alba au…

- Rebecca Marino (27 de ani) s-a retras in 2013 din tenis din cauza unei depresii. A revenit spectaculos in 2018 și a decis sa impartașeasca momentele dificile prin care a trecut. Rebecca Marino este jucatoare de tenis canadiana cu o poveste inedita. Rebecca atinsese punctul maxim al carierei in 2011,…

- In fiecare clasa ajung, an de an, „boboci“ care implinesc 6 ani de-abia in clasa pregatitoare. Psihologii care ii evalueaza adesea elibereaza avizul luand in calcul achizitiile de cunostinte ale acestora, insa le explica parintilor si riscurile, deloc putine.

- S-a dat startul inscrierii la școala, mai exact in clasa pregatitoare, pentru copiii care, la vara, vor finaliza grupa mare de gradinita. La nivelul judetului Buzau sunt disponibile peste 180 de clase. Cele mai multe sunt solicitate la scolile mari din municipiul Buzau. De pilda, Scoala nr. 11 este…

- Parinții ai caror copii implinesc șase ani pana la 31 august 2018, inclusiv, merg, incepand de astazi, sa ii inscrie la școala. In cazul celor care fac șase ani dupa aceasta data, pot urma invațamantul primar numai dupa ce un psiholog le evalueaza dezvoltarea psihosomatica și spune ca pot face fața…

- Siteul este realizat profesionist și arata foarte bine. Este vorba despre turul virtual al Școlii gimnaziale nr. 19 „Avram Iancu” din Timișoara, pe care il gasiți aici. Fotografiile sunt realizate cu o camera speciala de 360 de grade, cu ajutorul careia puteți pași prin principalele…

- Centrul Cultural ”Alexandra Nechita” a gazduit spectacolului omagial ”Bucuria Primaverii”, organizat de Școala ”Mihail Sadoveanu” Vaslui. Evenimentul, oferit parinților și cadrelor didactice, a fost sustinut de elevi, care au incantat publicul spectator prin prestația deosebita. De la dansuri populare,…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 03/03/2018 la ora 01:22:53(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 3.7 pe scara Richter, la adancimea de 117.9km. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Grigorescu, cel mai avantajos cartier din Romania Cartierele Grigorescu (Cluj-Napoca), Titan (București) și Gavana 3 (Pitești) au fost votate drept cele mai avantajoase din țara din punctul de vedere al costului vieții in cadrul studiului "Orașe și cartiere din Romania". Al doilea val al…

- Orasele Brasov, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu si Pitesti sunt cele mai cautate orase din Romania, asa reiese din studiul “Orase si cartiere din Romania”, publicat de platforma online Storia.ro. Informatiile au fost culese online, timp de zece luni de zile, pe baza unui chestionar la care au raspuns 260…

- In cadrul evenimentului „Ziua portilor deschide", parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant implicat in aceasta activitate. Vizitarorii sunt asteptati la sediul scolii situat…

- Primaria Golești a scos la licitație lucrarile de construire a unei gradinițe cu program prelungit. Lucrarile constau in construirea unui imobil in cadrul caruia se vor afla trei sali de clasa, vestiar copii, cabinet medical, grup sanitar preșcolari, sala materiale curațenie, grup…

- Peste o suta de adolescente sunt in continuare date disparute dupa ce au fost rapite, zilele trecute, dintr-o scoala din Nigeria de catre membrii gruparii Boko Haram. Parintii au prezentat autoritatilor lista cu numele lor, intrucat guvernul a negat initial informatiile.

- Alesii judetului au votat vineri, 16 februarie 2018, in cadrul unei sedinte ordinare, bugetul judetului Galati, pe anul 2018. Bugetul aprobat de consilierii judeteni este de 388.176.000 de lei, cu mentiunea ca, pe cheltuielile din sectiunea de dezvoltare suma este de aproximativ 35 de milioane de euro.…

- Curațatoria Lebada ii ajuta pe focșaneni sa realizeze mai rapid curațenia in locuințe prin noile utilaje profesionale folosite la spalarea covoarelor. Noua tehnologie folosita la curațarea și spalarea covoarelor permite reducerea timpului de predare a covoarelor la doar trei zile,…

- Inscriere clasa pregatitoare 2018: Care sunt varstele la care se pot inscrie copiii la scoala Astfel, parintii copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2018 inclusiv, au obligatia de a-i inscrie pe cei mici la scoala, in invatamantul primar, clasa pregatitoare. Parintii…

- Doua surori de 10 și de 6 ani, Daria și Damiana Chiper, din satul Oreavu, comuna Gugești, au ramas fara acoperiș deasupra capului și cu traume adanci, dupa ce au vazut cu ochișorii lor cum casa le-a ars cu tot ce era in ea. S-a intamplat intr-o seara, acum vreo doua saptamani, in timp ce parinții erau…

- Fotbalul feminin a ajuns si la Calarasi, pentru prima data in istoria fotbalului de pe malul Borcei. De aproape o luna a luat fiinta ACS Viitorul Calarasi, primul club privat care antreneaza fete. ACS Viitorul Calarasi a fost infiintata la initiativa antrenorilor Viorel Solomon si a fostei jucatoare…

- Potrivit unui studiu Brasovul este orasul în care se traieste cel mai bine. A iesit pe locul al doilea la capitolul siguranta si servicii medicale, dupa Oradea, scrie adevarul.ro Brasovul a fost desemnat ca fiind orasul cu cel mai avantajos cost al vietii din România, potrivit…

- Ministrul Muncii a fost rugat sa detalieze afirmatia facuta anterior de ministrul propus pentru Educatie, potrivit caruia exista posibilitatea de a se aplica deduceri pentru parintii care isi trimit copiii la scoala. "Asa este, este in programul de guvernare. Este vorba de impozitul pe gospodarie despre…

- Programul sferturilor de finala ale ”Cupei Vrancei Stan Gheorghiu”, stabilit pentru duminica viitoare, a fost modificat! La cererea expresa a managerului formației Green Garden, Vasile Roșu –Prosop, venit special din Anglia sa vada la lucru formația pe care o susține, și care va pleca…

- O geanta cu bani și bunuri in valoare de 1500 de lei a fost furata, vineri dimineața, in jurul orei 8.00, din mașina unei femei care coborase pentru a-și lasa copilul la școala. Incidentul a avut loc in zona Școlii Ion Basgan (nr.2) din Focșani. Hoțul ar fi spart geamul autoturismului…

- Mama adolescentei de 15 ani, care a fost ucisa intr-un atac armat la un liceu din Kentucky, a povestit ca fiica sa a sunat-o in timpul sangerosului incident, dar din cauza ranilor pe care le avea nu putea vorbi.

- Sora jandarmului buzoian Raducu Serban, filmat cum lovea cu protestatarii din Piata Universitatii din Capitala, preda Geografia in loalitatea Padina si a fost condamnata la 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru purtare abuziva in luna noiembrie 2016.Mihaela Burnel fosta Serban a intrat…

- Profesoara Mihaela Burnel avea atunci 25 de ani, preda geografia la Scoala din localitatea buzoiana Padina, anul scolar 2014-2015 fiind cel de-al doilea an in care se afla la catedra. In timpul unei ore, i-a aplicat o corectie fizica, in fata celorlati copii, unui elev care se plimba prin clasa.…

- Pe strada Coralilor, din Sectorul 1 al Capitalei, a parut de cateva saptamani o groapa ”a nimanui”, in care zeci de soferi si-au facut praf rotile autoturismelor, dar despre care autoritatile spun ca nu știu nimic. Groapa are o lungime de aproximativ un metru, o latime de 40 de centimetri si o adancime…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Data emiterii : 21-01-2018 ora 4 Nr. mesajului : 3 Valabil de la : 21-01-2018 ora 5:00 pana la : 21-01-2018 ora 10:00 In zona : Județul Vrancea: Adjud, Focșani, Marașești, Odobești, Panciu, Bolotești, Campineanca, Cotești,…

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs vineri dupa-amiaza, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la ora locala 16:58 in judetul Vrancea, la adancimea de 104,7 kilometri. Cutremurul…

- Ministerul Educatiei vrea sa stie de la parinti, elevi si profesori daca vacantele ar trebui sa fie mai lungi sau mai scurte! Un nou chestionar ii intreaba cum vad ei structura noului an scolar!

- ♦ Parintii romani rotunjesc cu bani de acasa cheltuielile in Educatie prin sume echivalente cu 39% din cheltuielile totale ale statului cu educatia, releva date ale Comisiei Europene furnizate la cerere Ziarului Financiar. Este cel mai mare procent din UE, media la nivelul Uniunii fiind de 12,9%.

- Se aduna tara! Oferte de transport sau cazare gratis pentru protestul din Capitala Cei de la Coruptia Ucide, ii invita pe toti cei care doresc sa participe la protestul din 20 ianuarie din Capitala impotriva legilor Justitiei si doresc sa ofere gratis, fie locuri in masina, fie de cazare, sa compleeze…

- Autobuz cu 18 pasageri si mai multe masini s-au rasturnat in Vrancea si Galati. In judetele Braila si Vrancea, viscolul a rupt firele electrice si sute de persoane au ramas in bezna. In judetul Braila, vantul a distrus retelele electrice. La ora 8.00, erau 45 de localitati cu aproximativ 13.000 de consumatori…

- Scriam intr-o postare pe facebook ca, pe vremea cand eram la școala, nu prea am avut rolul de prințesa, regina și așa mai departe. Pe atunci, eram sigura ca problema era in parul scurt pe care-l aveam. Dupa ce mi-am scris gandurile pe facebook, am observat ca persoanele care ma urmaresc vorbesc despre…

- Ramasi fara cei cinci copii, luati de langa parinti de Serviciul de Protectie a Copilului din Norvegia, Barnevernet, sotii Bodnariu si-au recuperat in 3 iunie 2016 toti cei cinci copii. La scurt timp dupa intoarcerea micutilor in familie, Marius si Ruth Bodnariu au venit in Romania si nu au mai plecat.…