GALERIE FOTO | Imagini spectaculoase cu eclipsa de lună de luni dimineață Romania, alaturi de restul Europei, Africa și cele doua Americi au fost, luni dimineața, martorele unei eclipse totale de luna. Un alt fenomen astronomic similar va mai avea loc abia in anul 2022. In timpul eclipsei totale, Luna nu a fost invizibila ci a parut rosie. Urmatoarea eclipsa totala vizibila din Europa va avea loc pe 16 mai 2022, insa eclipse partiale vor mai avea loc in acest interval. In Romania, eclipsa nu a putut fi observata in totalitate deoarece s-a produs in cursul dimineții și ultima parte nu s-a putut vedea din cauza rasaritului soarelui. Pentru cei care nu au surprins fenomenul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

