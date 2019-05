Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 31 mai 2019, Ziua Internaționala a Copilului a fost sarbatorita, in avans, la Panciu, in cadrul spectacolului organizat de Primaria Orașului Panciu și derulat sub genericul Universul Copilariei. Cei doi protagoniști – pirații Alan și Dala, intruchipați de actorii Emanuel Florentin și Alice Sfaiter,…

- Elevii și cadrele didactice de la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva (CSEI) „Elena Doamna“ Focșani s-au intalnit, ieri, cu colegii de la CSEI Ramnicu Sarat – Buzau, in cadrul unui proiect educațional interjudețean denumit „Competențe TIC in educația elevilor cu CES”, inițiat de Inspectoratul Școlar…

- Preșcolarii de la CSEI „Elena Doamna” din Focșani au participat la Concursul Regional „Copilaria in pași de dans”, ediția a IV-a, care s-a desfașurat la Gradinița cu P.P. Nr. 18 Focșani. Coordonatoarele proiectului au fost cadrele didactice Loredana Avram, Alina Brumaru și Veronica Necula. Conform datelor…

- In saptamana ,,Scoala Altfel”, elevii clasei a XI-a C, diriginte profesor dr. Ionel Ambrosie, de la Colegiul Tehnic ,,Edmond Nicolau”, Focsani au fost in vizita la colegii lor din clasa a XI-a A de la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva (CSEI) ,,Elena Doamna” Focsani, in cadrul programului de parteneriat…

- La Centrul Școlar pentru Educație Incluziva (CSEI) „Elena Doamna” Focșani s-au desfașurat, ieri, incepand cu ora 10.00, activitați dedicate Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului. S-a urmarit gradul de informare a publicului larg cu privire la autism și transmiterea de informații despre…

- Vineri, 8 martie, la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva ,,Elena Doamna” Focsani au fost programate manifestari cu ocazia Zilei Portilor Deschise pentru parintii prescolarilor de clasa pregatitoare. Scopul principal a fost prezentarea scolii, a resurselor materiale si umane viitorilor…

- Ziua de 8 Martie, o zi a bucuriei, a fost marcata la Gradinița Centrului Școlar pentru Educatie Incluziva „Elena Doamna” Focsani printr-un spectacol inedit, alcatuit din cantece, poezii și dansuri, susținut de copii pentru mamele, bunicile și surorile lor. Conform datelor furnizate de profesorul…