Stiri pe aceeasi tema

- Elevii Școlii Postliceale Sanitare „Vasile Alecsandri” Focșani au raspuns promt la invitația Inspectoratului de Poliție Vrancea, de a colabora pentru realizarea acțiunilor intreprinse in „Programul de prevenire a delicvenței juvenile și victimizarea minorilor in unitațile de invațamant și zona adiacenta…

- Colegiul Economic „Mihail Kogalniceanu“ Focsani a participat, sambata, la Concursul Regional Interdisciplinar de limba franceza „Gustave Eiffel”, organizat de Colegiul Tehnic Buzau și Inspectoratul Școlar Județean Buzau. Un scop esențial al proiectului a fost stimularea interesului si motivatiei elevilor…

- In perioada 21-22.05.2019, Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Focșani, emblema invațamantului pedagogic vrancean și instituție de elita a invațamantului romanesc, a imbracat straie de sarbatoare, alaturi de oaspeți de seama din țara și de peste hotare, pentru a marca varsta memorabila de 150…

- La Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret Focșani a avut loc, ieri, lansarea carții „Frica vine din interior”, a profesorului Vasile Lefter. De asemenea, a fost lansat și numarul 20 al revistei „Polifonii”, realizata de elevi și profesori ai unitații de invațamant, și a fost organizat seminarul național…

- A doua jumatate a saptamanii trecute a fost incarcata de evenimente la Colegiul Economic „Mihail Kogalniceanu“, unde a avut loc intalnirea unui grup de opt cadre didactice si 11 elevi de la Liceul Teoretic „Spiru Haret“ din Chisinau, Republica Moldova, cu profesori si elevi de la liceul focșanean. Cele…

- Șapte elevi vranceni au fost premiați in cadrul etapei naționale a olimpiadelor la disciplinele din aria curriculara Tehnologii, precum și in cadrul concursului pe meserii pentru invațamantul profesional, competiții ce s-au desfașurat la sfarșitul lunii aprilie. In domeniul industriei textile și pielarie,…

- Sambata, 20 aprilie și duminica, 21 aprilie, la Cupa Moto RC, Campionatul Național de viteza și Enduro Olteniax Sportivii secției de motociclism a ACS Odobești au concurat, sambata, 20 aprilie la trei concursuri, toate incheiate de ei cu rezultate foarte bune. La Cupa Moto RC, la Adancata, in județul…