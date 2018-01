Stiri pe aceeasi tema

- Conform jandarmilor, asupra unui barbat aflat in Piata Universitatii a fost gasit un pistol, care ulterior s-a dovedit a fi de jucarie. Barbatul a fost dus la sectia 4 Politie pt verificari. La Piata Universitatii, peste 10.000 de oameni protesteaza fata de coruptie si fata de modificarea…

- Simona Halep a devenit primul lider WTA din istorie care a intrat pe teren la Melbourne cu un echipament no-name. Ion Tiriac a explicat ca aceasta situatie n-a fost cauzata de lipsa unor variante avantajoase.

- vezi galeria Un model Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet va fi expus in cadrul galeriei Tiriac Collection, incepand cu luna ianuarie 2018. Acesta este primul Maybach din colectia domnului Ion Tiriac prezentat publicului larg. 2 2 0 2 0 0

- Incepand cu luna ianuarie, cei care trec pragul galeriei Țiriac Collection vor putea admira și un exemplar Mercedes-Maybach S650 Cabriolet. Modelul german este produs intr-o ediție limitata la 300 de exemplare.

- Pandurii Targu Jiu traiește periculos. Inca o amanare in procesul privind cererea de intrare in faliment. Formația Pandurii Targu Jiu este pe marginea prapastiei, dar speranța nu a ”murit” in tabara gorjeana. Asta dupa ce, miercuri, Tribunalul Gorj a decis o noua amanare de doua luni in procesul in…

- Ion Tiriac a devenit primul posesor din lume al noului Maybach S650 Cabriolet, un bolid care a costat aproximativ 350.000 de euro. Magnatul deține un parc auto impresionant. Masina va fi produsa in doar 300 de exemplare, iar achizitionarea ei i-a amintit miliardarului roman de singurele doua amenzi…

- Un birou judetean de informare turistica, unde vizitatorii pot gasi atat oferte turistice, cat si suveniruri, a fost deschis miercuri, in municipiul Sfantu Gheorghe, de catre Asociatia pentru Dezvoltarea Turismului din cadrul Consiliului Judetean Covasna. Vicepresedintele Consiliului,…

- Un model Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet va fi expus in cadrul galeriei Țiriac Collection, incepand cu luna ianuarie 2018. Acesta este primul Maybach din colecția omului de afaceri. Parte a unei serii limitate de doar 300 de exemplare, S 650 Cabriolet este prima decapotabila produsa sub marca Mercedes-Maybach.…

- Oficial, ii merge excelent lui Ion Tiriac! Extravagantul miliardar roman si-a cumparat o masina unica in lume. Pentru bolidul spectaculos, el a scos din conturi 350.000 de euro. Si, ca sa nu stea singur in garaj, i-a luat un “un fratior pe patru roti”.A Fostul mare tenisman si-a mai comandat un Maybach…

- Ion Tiriac si Ilie Nastase au comendat decizia fostului premier Mihai Tudose de a-l numi pe Gica Popescu in functia de consilier. "Ne gandim la Gica Hagi, la Gica Popescu, la Stelea, la toti cei din "Generatia de Aur". Normal ca trebuie folosit acest om. Cunoaste toata lumea de la FIFA si UEFA. Avem…

- A inceput anul 2018. A inceput tenisul. A inceput Simona Halep. Si noi zicem ca e bine, jocul ei s-a imbunatatit. De ce e bine? Serveste mai tare, returneaza mai precis, nu se mai pierde cu firea si stapaneste imperial jocul de pe fundul terenului, cu clarviziune si cu o deplasare de-a dreptul incredibila.…

- Planeta Marte dispune de numeroase depozite de gheata in afara zonelor polare, aflate uneori la adancimi de doar 1 sau 2 metri, care reprezinta pretioase resurse potentiale de apa, usor accesibile, pentru viitoarele misiuni cu echipaje de astronauti, se afirma intr-un studiu

- Dealerii auto confirma din nou ca sunt samsari cu acte. Astfel, un dealer auto din Dubai achizitioneaza doua exemplare ale noului Mercedes-Benz Maybach S650 Cabriolet pe care urmeaza sa le vanda la suprapret. Este drept ca in acea zona banii reprezinta doar obiecte de maculatura, producerea acestora…

- In Moldova, achiziționarea politelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala prin intermediul oficiilor poștale va fi temporar imposibila, din cauza unor probleme tehnice. Acest lucru a fost comunicat de catre Compania Nationala de Asigurari in Medicina (CNAM), care a exprimat speranța ca aceste…

- Cresterea economica, avansul consumului si profiturile tot mai mari au determinat mai multi romani sa investeasca in achizitia unor automobile exclusiviste. Din acest motiv, Rolls-Royce a vandut in acest an in Romania trei automobile – doua limuzine Ghost si un coupe Wraith, cel mai ridicat volum…

- Aproape 100 de oi si doi magari care se deplasau pe calea ferata au fost ucise, marti, dupa ce au fost lovite de un tren Interrgio, in zona localitatii Cristesti, in apropiere de Targu Mures."In cursul zilei de azi, in jurul orei 12.00, pe ruta dintre Targu Mures si Ungheni, un tren a lovit…

- Aceasta tânara, care este putin cam mare, totusi, sa stea în poala lui Mos Craciun, a avut parte de un mic soc atunci când s-a uitat mai atenta la fotografia pe care si-a facut-o Mosul.

- Numarul 1 mondial din tenisul feminin, Simona Halep s-a decis sa faca o dezvaluire uluitoare. Aceasta spune ca magnatul Ion Tiric i-a transmis sa nu participe la Roland Garros-ul din acest an. Care a fost motivul? O accidentare groaznica a Simonei pe care aceasta a suferit-o la glezna in finala turneului…

- Destin nefericit pentru doi frati de 10 si 12 ani din comuna Negomir. Copiii nu isi doresc de la Mos Craciun decat niste caiete si cate o jucarie. Nici pana acum nu au impodobit bradul. In cel ramas de anul trecut,...

- "Luni, 18 decembrie 2017, domnul senator Daniel Zamfir si domnul Ion Tiriac au reluat in spatiul public neadevaruri flagrante, demne de epoca post-adevar, privind Banca Nationala a Romaniei (BNR). Au fost reluate minciuni legate de Centrul de perfectionare profesionala si activitati sociale (CPPAS),…

- Omul de afaceri, Ion Țiriac, a comentat luni pe marginea modificarii in Parlament a legilor justiției. El a a spus ca orice om beneficiaza de prezumția de nevinovație pana in ultimul moment, cand o instanța da o sentința, și ca trebuie sa avem o justiției in care magistrații sa aiba simțul raspunderii.

- "Sunt documente pe care noi le-am prezentat Judecatoriei Bucuresti astazi, deci astazi incepem procesul impotriva Bancii Nationale a Romaniei. Cine suntem? Suntem niste sportivi care am fost, niste sportivi care suntem si, daca este nevoie, in urmatoarele saptamani, pot sa adun pana la 200.000 de semnaturi…

- Ion Tiriac a avut pretentii considerate exagerate, potrivit Ubitennis. "Tiriac i-a contactat pe cei de la adidas si a cerut termeni mult mai profitabili pentru prelungirea contractului. Totusi, adidas a oferit mult mai putin decat se astepta in echipa romancei. Asa ca au testat piata fara…

- Intalnirea cu Mos Craciun trebuie sa fie una speciala pentru toti copiii. Fiecare copil simte o emotie aparte si traieste o bucurie imensa in momentul in care il intalneste pe idolul copilariei sale, potrivit Daily Mail.

- Ca in fiecare an, Romania și-a numarat milionarii, revista de specialitate Capital fiiind cea care a elaborat topul bogaților. De aceasta data au fost evidențiați primii 300 de milionari in euro, iar Aradul are opt prezențe, una fiind chiar un new-entry (n.r. prezența pentru prima data in top).…

- Omul de afaceri Ion Țiriac și-a mutat celebra partida de vanatoare, la care participa milionarii Europei, de la Balc, la Ersig, in județul Caraș-Severin. Evenimentul se desfașoara în acest weekend pe domeniul din satul carașean, dupa cum reiese din notificarea depusa la…

- Potrivit reprezentantilor Aeroportului International "Traian Vuia" din Timisoara, mai multi oameni de afaceri din Europa au sosit cu aeronave private si au fost primiti in Salonul Oficial. Acestia au plecat ulterior spre judetul Caras-Severin, unde va avea loc partida anuala de vanatoare organizata…

- Este o masina autentica sau o replica? Aceasta intrebare si-au pus-o mai multi internauti cand au vazut ca pe strazile capitalei a aparut un automobil clasic, care se aseamana cu un Mercedes-Benz Typ 320 Cabriolet A (W142).

- Ministrul Transporturilor este in Top 300 Capital. Milionarii Constantei, pe locul doi in Romania, dupa magnatii bucuresteni 5 DECEMBER 2017 Conform Revistei Capital, Constanta este al doilea judet, in top 300, avand cel mai mare numar de milionari, dupa Bucuresti. Insumate, averile celor 17 milionari…

- Top 300 Capital, cel mai longeviv si concludent barometru al mediului de afaceri privat din Romania, a prezentat o analiza a averilor din Romania. Insumate, averile celor mai bogati 300 de romani sunt estimate la 23 miliarde euro, cu 6,2% mai mult fața de nivelul inregistrat in ediția precedenta.…

- Nikola Spear, tenismenul care a obtinut prima victorie cu 6-0, 6-0, la un turneu de Grand Slam, a murit la varsta de 78 de ani. Sarbul si-a adjudecat acest triumf in 1969, la Roland Garros, cand l-a invins pe Daniel Contet fara sa cedeze vreun game.Nikola Spear va ramane in memoria fanilor tenisului…

- Datorita retelelor de socializare putem trimite imagini in cateva secunde. Insa de multe ori nu suntem atenti si apucam sa partajam poze care nu ar trebui trimise. Asta a patit un cuplu american. Maison Vallance i-a trimis mamei lui o imagine cu un tricou pe care l-a uitat la ei acasa. In poza apare…

- Tenisul masculin are un nou lider in clasamentul pe echipe, unul in care Romania nu conteaza, fiind abia a 40-a natiune a lumii! Federatia Internationala de tenis (ITF) a stabilit ierarhia dupa finala Cupei Davis, iar campioana Franta a urcat pe locul 1 dupa ce a invins Belgia cu scorul de 3-2.…

- Aflata momentan in pauza competitionala, Simona Halep a acordat un interviu pentru Canal33 in care a vorbit despre colaborarea cu Darren Cahill (o persoana foarte buna si un antrenor care nu o inhiba pe liderul mondial), despre Ion Tiriac (omul de afaceri este un sfatuitor de nadejde pentru liderul…

- In 2011, un avocat pe nume Frank Abrams a cumparat o fotografie de secol XIX pentru suma de 10 dolari. A presupus ca fotografia care infatisa cinci cowboy era o simpla relicva ramasa din Vestul Salbatic. Lucrurile nu au stat tocmai asa,...

- Fostul tenisman Ion Țiriac, in prezent om de afaceri, a criticat, joi, proiectul "Romania in mișcare", anunțat de ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, in cadrul Conferinței Naționale "Trecut, prezent și viitor in sportul romanesc", precizand ca suma alocata, 9 milioane…

- Ion Țiriac va da in judecata BNR, nemultumit de maniera in care baza sportiva "Progresul" a trecut in administrarea BNR si de modul in care institutia s-a ocupat intretinerea complexului sportiv. ...

- Antrenorul echipei FC Sevilla, Eduardo Berrizo, are cancer de prostata, iar jucatorii sai au aflat la pauza meciului cu Liverpool, din Liga Campionilor. FC Sevilla era condusa cu 3-0 la pauza, insa a revenit si meciul s-a incheiat la egalitate, scor 3-3.FC Sevilla era condusa cu 3-0 la pauza…

- Florina Stan, fosta concurenta la Mpfm3, a incins internetul cu fotografiile sale. Blondina este destul de increzatoare in formele ei si nu se sfieste sa pozeze destul de indraznet pe Facebook.

- Finantatorul Stelei, Gigi Becali, a declarat, luni seara, la Digi Sport, ca daca el doreste un jucator nu i-l poate lua nimeni si ca singurul roman care poate concura cu el din punct de vedere financiar este Ion Tiriac. Becali a mai spus ca fostul oficial dinamovist Cristian Borcea nu este interesat…

- Gigi Becali a reactionat din nou dupa ce Mihai Stoica a fost implicat intr-o bataie in club, in urma cu doua seri. De aceasta data, cuvintele finantatorul FCSB-ului au fost mult mai dure fata de prima sa interventie. Prezent intr-un club din Bucuresti, Mihai Stoica si cei aflati cu el la…

- Imagini uluitoare dintr-o tara care i-a declarat un razboi total comunistilor din Coreea de Nord. Dictatorul nord coreean, Kim Jong Un este omagiat in Japonia. Mai multe tinere din Japonia au creat un fan club dedicat regimului lui Kim Jong-un. Ele se imbraca in uniforme inspirate din cele ale armatei…

- Fiul omului de afaceri Victor Micula s-a laudat cu noul elicopter care a intrat in posesia sa. Victoraș Micula este fiul milionarului oradean Victor Micula. De-a lungul anilor, Victoraș Micula a uluit pe toata lumea cu opulența in care traiește . Acum, Victoraș Micula, care la un moment dat a fost dat…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, luni, la Parlament, ca a avut o discutie cu premierul Mihai Tudose si cu liderul PSD, Liviu Dragnea, iar ordonanta de urgenta privind noile masuri fiscale va intra miercuri in sedinta de Guvern.”Se poate aplica Legea salarizarii fara niciun fel…

- In perioada 4-12 noiembrie, galeria Țiriac Collection expune in cadrul Salonului Auto București și Accesorii 2017, in premiera pentru public, un exemplar DeLorean DMC-12 din anul 1981, exponat intrat recent in colecția lui Ion Țiriac.

- In perioada 4-12 noiembrie, galeria Țiriac Collection expune in cadrul Salonului Auto București și Accesorii 2017, in premiera pentru public, un exemplar DeLorean DMC-12 din anul 1981, exponat intrat recent in colecția lui Ion Țiriac.

- Bucuresti, 2 noiembrie 2017. In perioada 4-12 noiembrie, galeria Tiriac Collection expune in cadrul Salonului Auto Bucuresti si Accesorii 2017, in premiera pentru public, un exemplar DeLorean DMC-12 din anul 1981, exponat intrat recent in colectia domnului Ion Tiriac. Alaturi de DeLorean, vizitatorii…

- Nucile verzi, la fel ca și cele uscate, conțin vitaminele A, E, F, C, B și minerale necesare organismului precum fosfor, calciu, fier, seleniu, zinc, potasiu – elemente care confera nucilor proprietati imunostimulatoare și reprezinta cea mai buna hrana pentru creier. Neurologii ruși au demonstrat…