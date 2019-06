Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Morosanu si-a luat revansa, joi, in fata lui Daniel Sam si a castigat lupta din cadrul Galei Dynamite de Cluj, iar Daniel Ghita a avut din nou un mesaj acid pentru cel poreclit "Moartea din Carpati", potrivit Mediafax.Ghita s-a aratat nemultumit in repetate randuri ca Morosanu evita…

- Luptatorul de K1 Catalin Morosanu se pregateste de retragerea din activitatea sportiva. "Moro" se va mai bate in maximum patru gale, iar apoi se va dedica dezvoltarii proiectului pe care l-a initiat recent, Dynamite Fighting Show. "Moartea din Carpati" va avea alaturi firma Cotnari pe finalul carierei.…