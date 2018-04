Stiri pe aceeasi tema

- Caz tragic intr-o familie din raionul Criuleni. Un barbat in varsta de 47 de ani a fost omorat cu un topor de soția sa. Tragedia a avut loc in satul Dubasarii Vechi, noaptea trecuta, scrie timpul.md.

- Un tanar de 33 de ani, din Chișinau, și-a omorat tatal cu un cuțit de bucatarie, pentru ca acesta nu dorea sa-i perfecteze actele pentru o o parte din apartamentul in care locuiau. Recent, barbatul a fost condamnat la 20 de ani de pușcarie.

- Mircea N. Stoian a scris un text pe blog despre crima din Brașov. Cazul a fost cel mai mediatizat in ultimele zile la noi in țara. Florin Mircea Buliga și-a ucis soția și copiii, el reușind sa ascunda foarte bine problemele cu alcoolul și intențiile lui criminale. Mircea N. Stoian a vorbit despre acest…

- Florin Mircea Buliga (43 de ani) s-a prezentat la Politie marti, 27 martie, si a spus ca si-a ucis sotia si pe cei doi copii. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore și audiat. El le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele victimelor și ca poate comunica telepatic cu ele. Crima odioasa a avut…

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Acesta crede ca le-a facut un bine soției și copiilor, trimițandu-i intr-o lume mai buna.

- Angajatii firmei administrate de barbatul care si-a omorat sotia si cei doi copii spun ca barbatul nu era violent si nici nu parea violent. ”Era ortodox, nu avea alta credinta. Copiii veneau pe aici, nu se certa cu sotia”, spune o angajata.

- Potrivit celor mai noi informații, criminalul care a luat viața copiilor și mamei acestora se numește Florin Mircea Buliga. El era administratorul unei firme din Brașov, conform B1. Știre in curs de actualizare. The post Crima in Brasov: si-a ucis sotia si copiii! S-a aflat cine este criminalul appeared…

- Un barbat din Brasov si a omorat sotia in varsta de 42 de ani si cei doi copii, o fiica de 18 ani si un baiat de 13 ani.El a mers apoi la politie unde si a recunoscut fapta. Barbatul in varsta de 43 de ani este cercetat acum pentru omor.Deocamdata nu se cunoaste motivele multiplei crime. Barbatul este…

- Un barbat și-a ucis soția, in varsta de 42 de ani, și copiii: o adolescenta de 18 ani și un baiat de 13 ani. El a mers apoi la poliție unde și-a recunoscut fapta. In urma verificarilor, autoritațile au confirmat spusele barbatului. In momentul de fața, criminaliștii fac verificari in legatura cu producerea…

- O poluare cu apa de mina a avut loc, marți dimineața, in comuna Baiuț din Maramureș. Localnicii au anunțat la 112 ca s-a auzit o bubuitura puternica, dupa care apa raului a capatat o culoare roșiatica. Echipele de intervenție sosite la fața locului au deviat apele de mina, pentru protejarea gospodariilor…

- In prezent, Romania se afla in situația unei proceduri de infringement, ce a fost declanșata pentru neremedierea, pe o perioada de mai multi ani, a depasirilor nivelului de valori-limita in ceea ce...

- Imagini socante au luat cu asalt presa din China. Un tren fantoma a fost vazut cand tragea la peron. Trenul-fantoma a ingrozit locuitorii din oras! Imaginile filmate in China au devenit rapid virale in mediul online. Multi oameni cred insa ca e vorba de o farsa, nu de un tren fantoma. Trenul-fantoma…

- O ferma din Tennessee, America, a ajuns in paragina. Nimeni nu isi explica ce s-a intamplat cu aceasta resedinta. Au intrat in aceasta casa de curiozitate. Nu se gandeau niciodata ca vor face o descoperire de asemenea amploare. Dar situatia era groaznica! Fostul proprietar al casei era un om rau si…

- O știre falsa, potrivit careia Silvana Riciu ar fi murit, a aparut pe internet. Informația i-a ingrozit pe fanii și apropiații artistei, iar Silvana Riciu este foarte suparata pentru ce s-a intamplat. Prima reacție a indragitei cantarețe de muzica populara a fost sa se amuze, insa dupa aceea Silvana…

- Fetița ucisa cu sange rece de propria mama este condusa, astazi, pe ultimul drum. Micuța Eliza avea doar 4 anișori. Oana Neț, educatoarea criminala in varsta de 38 de ani, a inecat-o și i-a taiat venele. Crima odioasa a avut loc marți seara (13 martie), in județul Timiș. Tatal fetei nu era acasa cand…

- Crima din Timișoara a șocat o țara intreaga! In timpul cercetarii la fața locului, un polițist a fost fotografiat plangand. Cand a intrat in casa in care fetița de numai patru ani a fost ucisa cu sange rece de mama ei, criminalistul nu s-a putut abține. Oana Neț i-a taiat venele fiicei sale și a […]…

- Un barbat de 51 de ani din judetul Vaslui a fost arestat preventiv duminica, 11 martie, fiind acuzat ca si-a ucis sotia. Crima a avut loc la scurt timp dupa ce un echipaj de politie a fost la locuinta celor doi pentru a aplana un scandal sesizat la 112 de mama agresorului.

- Orbit de gelozie și suparat ca fosta lui iubita intenționa sa plece la munca in strainatate, un tanar de 23 de ani din județul Arad și-a impușcat mortal ex-concubina, dupa care s-a sinucis. Crima a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, chiar in cafeneaua in care muncea victima. Femeia ucisa avea…

- Mihai Bendeac a fost la un pas sa fie omorat in bataie, intr-un club din Timișoara. Codin Maticiuc a povestit in cel mai recent episod din emisiunea noizz.ro, pe care o modereaza impreuna cu Otrava, prin ce a trecut actorul, in urma cu cațiva ani. “Acum vreo cinci ani, cand m-am cunoscut cu Bendeac…

- Doi tineri au fost impuscati in cursul notii trecute in comuna aradeana Tirnova. Fata, Gabriela Luca de 23 de ani din Silindia era mama unui copil dintr-o relatie anterioara si lucra intr-un bar. Ea traia o poveste de iubire cu Rafael Neamtu, un tanar din Tirnova care era angajatul unei firme din Ineu.…

- Tatal lui Catrinel Sandu și-a vizitat fiica in America, iar cand s-a intors a facut mai multe marturii. Parintele a spus, intre altele, ca ea nici nu se gandește sa revina in Romania, deși peste Ocean este foarte greu. „Ne iubim, ne intelegem, avem o telepatie, cea mica mi-a furat zodia, cea mare ochii,…

- Crima pasionala de la spitalul din Slatina, unde un infirmier si-a ucis cu sange rece iubita asistenta, a socat intreaga tara. Scenele rupte parca din filmele horror care s-au derulat in sectia de Psihiatrie au ingrozit pacienții si cadrele medicale.

- Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a ucis o asistenta, sambata noapte (3 martie), dupa care s-a sinucis. Dupa dubla tragedie din Slatina, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a luat masuri urgente. Ea a trimis o echipa in municipiu pentru a aflat in ce circumstanțe…

- Dubla tragedie, noaptea trecuta (3 martie), la Spitalul Județean de Urgența Slatina. un infirmier a ucis o asistenta, dupa care s-a sinucis. Anchetatorii spun ca motivul ar fi fost gelozia. In jurul orei 12:30, femeia a intrat in sala de tratament cu o cafea, urmata de infirmierul de la Secția de Psihiatrie,…

- Carlee Benear are 30 de ani si este din Woodlands, Texas, America. Femeia are un stil unic de a isi hrani copilul. Carlee Benear posteaza des pe instagram poze si clipuri video in timp ce face yoga si alapteaza. Femeia a nascut in urma cu 19 luni al treilea copil al familiei. Acum, se foloseste […]…

- O crima oribila a șocat intreaga țara, de 1 Martie. O femeie de 33 de ani a fost ucisa in plina strada, in Galați. Amantul ei a injunghiat-o de mai mult de 15 ori. Violeta Mirica era in drum spre serviciu cand a fost atacata de barbatul de care se desparțise. Tragedia a avut loc […] The post Crima…

- Dragoș Buliga, regizorul serialului „Las Fierbinți”, a caștigat marele premiu la un festival din America. Producția cu care a caștigat il are in rolul principal pe Armand Assante. Scenariul este scris de Octav Gheorghe, fost publicitar, care a lucrat la marile show-uri ale Pro TV și și-a pus semnatura…

- Tanara ucisa sambara seara de Ahmed Othman se numea Raluca, era originara din Bacau și era absolventa a Facultații de Drept Internațional. Dupa ce și-a omorat iubita, studentul arab a omorat și pisica fetei, dupa care a ieșit pe scara blocului unde s-a intalnit cu un vecin, caruia i-a cerut o țigara.…

- Locuitorii din Targu Ocna (Jud. Bacau) au avut parte de momente de groaza in aceasta dupa amiaza. Un incendiu izbucnit intr-una din casele vechi, din paianta, de pe strada Viisoara a dezvaluit o dubla crima oribila petrecuta, din primele cercetari nu cu mult timp in urma. O femeie si un barbat, ambii…

- Dubla crima din Titan, comisa de un libian, surprinsa de camera video a blocului. „La data de 24.02.2018, numitul V. D., in varsta de 63 ani, a fost gasit decedat in holul unui bloc din sectorul 3. Persoana decedata prezenta plagi injunghiate penetrante in zona cervicala, toracica si abdominala,…

- Procurorii sustin ca cetateanul libian Ahmed Othman, cel care ar fi savarsit sambata seara o dubla crima, a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce ar fi atacat a doua victima, un vecin, dupa ce anterior si-ar fi ucis iubita si pisica.

- Un tanar in varsta de 23 de ani a injunghiat mortal un vecin in scara unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Atunci cand politistii au ajuns la fata locului, au descoperit, in apartamentul in care agresorul locuia, si cadavrul iubitei lui in varsta de 24 de ani. Anchetatorii au descoperit…

- Caz de o violenta extrema in Bucuresti. Anchetatorilor le revine misiunea de a stabili ce anume s-a intamplat intr-un bloc din Capitala, unde au avut loc doua crime. In prima faza, s-a aflat ca un barbat in varsta de 64 de ani si-a dat ultima suflare in scara unui imobil din sectorul 3, dupa ce […]…

- Un arab din Sectorul 3 al Capitalei, in varsta de 24 de ani, si-a injunghiat mortal iubita, in varsta de 25 de ani, pe fondul unei neintelegeri. Dupa ce a comis crima, acesta i-a omorat si pisica, apoi a plecat din apartamentul unde a avut loc crima si, la cateva minute distanta, a ucis un vecin, chiar…

- Tatal lui Justin Bieber s-a casatorit, intr-o stațiune selecta din Jamaica, și a avut invitați puțini, aproximativ 30, din familie și amici buni. Fiul sau, celebrul Justin, a venit cu iubita lui, la fel de celebra, Selena Gomez. Jeremy Bieber a oficializat relația cu Chelsey Rebelo, și a facut-o in…

- Intre frumoasa actrița care a jucat in „Las Fierbinți” și Alexei Mitachi a fost dragoste la prima vedere. Medicul stomatolog s-a indragostit de Anastasia Cecati din prima clipa in care a pașit in clinica lui din Chișinau. In cadrul unui interviu, colegii lui Alexei Mitachi au facut dezvaluiri uluitoare…

- Dubla tragedie in Capitala Moldovei. Corpul neinsufletit al unui barbat in varsta de 34 de ani a fost gasit langa un bloc de locuinte.Iar in apartamentul din care s a aruncat victima, politia a gasit o pe sotia acestuia, si ea fara suflare. Femeia de 31 de ani avea gatul taiat. In alta camera politia…

- Dubla crima in Republica Moldova, inde o femeie a fost ucisa, iar un barbat și-a gasit sfarșitul aruncandu-se de la etajul al șaptelea. Anchetatorii au descoperit ca este vorba de o crima urmata de o sinucidere, in familie. Iar femeia era actrița, cooptata in serialul Las Fierbinți. Totul s-a intamplat…

- Doi soți au fost gasiți morți in casa, in circumstanțe extrem de suspecte. Poliția a demarat p ancheta banuind o crima urmata de o sinucidere, intr-un apartament de bloc din Chișinau, Republica Moldova. Primele date culese din ancheta arata ca barbatul s-a aruncat de la etajul șapte. Trupul neinsuflețit…

- Iuliana Catalina Bucataru, in varsta de 38 de ani, a fost gasita in coma, in data de 5 noiembrie 2017, in casa unde lucra ca ingrijitoare, intr-un mic sat din localitatea Carsoli, provincia L’Aquila. Transportata de urgenta la spitalul din L’Aquila, femeia a murit dupa doua zile, in urma loviturilor…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anuntat trimiterea in judecata a unui barbat care si-a ucis in bataie un consatean, in satul Dolhestii Mari, comuna Dolhesti. Crima s-a petrecut inainte de sarbatorile de Craciun de anul trecut, iar din ancheta politistilor si a procurorilor…

- Elevul de liceu in varsta de 17 ani din Prahova, acuzat ca si-a ucis tatal cu toporul, va fi judecat de magistrati impreuna cu un complice. Prietenul tanarului a stiut amanuntele crimei, dar nu l-a denuntat la politie, astfel ca acum va raspunde in fata judecatorilor ca si complice. Crima s-a petrecut…

- Doi tineri din judetul Iasi au fost arestati in Italia, fiind acuzati de omor, acestia fiind prinsi la mai bine de trei luni de la crima. Florin Buzila (19 ani) si Paul Todirascu (18 ani) ar fi ucis o alta romanca, pentru a o jefui. Presa italiana anunta ca fapta a avut loc intr-o localitate de langa…

- Doi asasini slovaci, care au ucis cu sange rece o familie, taindu-le celor doi soti gatul cu cutitul, au fost prinsi in urma unei operatiuni de succes a politistilor ieseni, la o pensiune din Miroslava. La finele saptamananii, politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale si „mascatii" de la…

- CEA MAI GREA IARNA DIN ROMANIA. De-a lungul anilor, Romania s-a confruntat cu ierni mai aspre, cu ger și zapada viscolita. CEA MAI GREA IARNA DIN ROMANIA. Dintre toate episoadele de viscol ce...

- Un tanar de 32 de ani a fost reținut, fiind suspectat de omor. Acesta a fost incatusat, dupa ce oamenii legii au fost sesizați precum ca, in anul 2016, el ar fi comis un omor in municipiul Cahul.

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul crimei petrecute la finalul Festivalului Neversea, pe o strada din municipiul Constanta. Dumitru Caciandone este judecat in stare de arest la domiciliu pentru loviri cauzatoare de moarte, fapta pentru care ar putea sta in inchisoare pana la 12 ani.

- Un eveniment nefericit a zguduit liniștea comunitații Grojdibodu, din județul Olt, un barbat de 45 de ani omorandu-și socrul cu mai multe lovituri de cuțit. Crima a avut loc in dupa-amiaza zilei de vineri, 5 ianuarie, in localitatea Grojdibodu, din ...