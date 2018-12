GALERIE FOTO / Credincioșii au stat la coadă, ca să se închine la moaștele Sfântului Nicolae din București Sute de credincioși s-au inchinat la moaștele Sf. Nicolae, la Biserica Sf. Gheorghe Nou din București, joi, 6 decembrie, cand este pomenit atat de Biserica Ortodoxa, cat si de cea Romano-catolica, pe 6 decembrie. Sfantul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor, in special al celor saraci, dar si al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemaritate si al celor acuzati pe nedrept. Sfantul Nicolae este cel de la care a pornit tradiția oferirii de cadouri. S-a nascut in cea de-a doua jumatate a secolului al III-lea , intr-o familie bogata, in localitatea Patara, in provincia Lichia, din partea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

