- FC Viitorul si-a stabilit programul de pregatire de la inceputul anului 2019, urmand sa efectueze un cantonament in Turcia, in provincia Antalya, in care va intalni in meicuri amicale, intre altele, pe Rubina Kaza, locul 6 in Rusia, si pe Lechia Gdansk, liderul din Polonia, informeaza news.ro.Lotul…

- Hotelul Iaki din Mamaia a gazduit petrecerea de final de an a FC Viitorul, fiind sarbatorit un nou an cu numeroase realizari.Alaturi de staff ul administrativ, cel tehnic si de jucatori, care au venit insotiti de prietene sau sotii, au fost prezenti numerosi abonati, sponsori si colaboratori care au…

- Dupa ce și-a exprimat interesul pentru transferul lui Ianis Hagi, Standard Liege ia in calcul și achiziționarea atacantul in varsta de 19 ani de la Viitorul, Denis Draguș. Formația belgiana, la care evolueaza fostul mijlocaș al formației de pe Litoral, Razvan Marin, și-a trimis emisarii sa-i urmareasca…

- FC Viitorul a incheiat la egalitate, scor 2 2, meciul din etapa a 18 a a Ligii 1, in deplasare cu Gaz Metan Medias, iar desfasurarea meciului in ultimele 20 de minute si evolutia scorului l au nemultumit pe Gica Hagi, managerul tehnic al echipei constantene.Condusa cu 1 0, echipa oaspete a egalat la…

- FC Viitorul a invins cu 1 0 Dragus 88 Dunarea la Calarasi, in etapa a 14 a a Ligii 1, iar echipa lui Gica Hagi se afla pe locul patru in clasament, la patru lungimi in spatele liderului CFR Cluj. In 14 meciuri de campionat, trupa de pe litoral are opt victorii, un egal si cinci infrangeri, golaveraj…

- Viitorul U19 a fost eliminata din play-off-ul UEFA Youth League. Formația lui Gica Hagi a pierdut și manșa retur contra celor de la Dinamo Zagreb, scor 0-2, dupa ce in tur, la Ovidiu, cedasera cu 0-1 . Campioana Romaniei nu a facut fața celei mai titrate școli de fotbal din Croația. Cu o medie de varsta…

- Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a declarat ca, in Turcia, nu poate antrena la niciuna dintre marile rivale ale lui Galatasaray Istanbul, formatie cu care a cunoscut mari satisfactii. S a zvonit ca Fenerbahce Istanbul l ar dori pe Hagi ca antrenor, oficialii formatiei vazand in "Regeldquo;…