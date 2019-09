Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul acestei saptamani, jandarmii vranceni vor raspunde ,,prezent’’ la activitatea lansata de organizația ,, Let’s Do It, Romania’’, participand la Ziua Naționala a Curațeniei. Astfel, sambata, la ora 10.00, jandarmii vranceni, dintre care unii vor fi și pe bicicleta, vor incerca sa ecologizeze…

- Și polițiștii au raspuns PREZENT in prima zi de școala! “A devenit deja o tradiție ca noi, polițiștii, sa va fim alaturi in aceasta zi speciala. Traim impreuna cu dumneavoastra emoția unui nou inceput și, anul acesta, mai mult ca in alți ani, venim in fața dumneavoastra pentru a va asigura ca polițiștii…

- Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala (CJRAE) Vrancea, prin specialiștii sai, a creat un consorțiu cu 12 școli din județ, ai caror elevi sunt in situații de risc. Pentru combaterea abandonului școlar timpuriu din aceste unitați școlare, 6 cadre didactice au participat la cursul „Early…

- Prefectul Ticu Costandache se va intalni, saptamana viitoare, cu conducerea Inspectoratului Județean de Poliție și Inspectoratului Școlar Județean pentru a discuta problema certificatului de integritate comportamentala. La nivelul județului Vrancea sunt circa patru mii de cadre didactice și personal…

- Primarul Cristi Misaila i-a premiat, ieri, pe elevii unitaților școlare din Focșani, care au obținut media 10 la Evaluarea Naționala și la Examenul Național de Bacalaureat. Premiile au fost acordate in cadrul unui eveniment organizat in sala de ședințe a Primariei Focșani, la care au fost prezenți inspectorul…

- Copiii care beneficiaza de o masura de protecție speciala in cadrul Modulelor de Tip Familial Panciu, structura aflata in subordinea D.G.A.S.P.C. Vrancea, au petrecut o zi cu totul speciala in compania prietenilor lor din cadrul Comunitatații Motocicliștilor din Romania. Motocicliștii, prin campania…

- Dalibor Cutura a fost unul dintre cei mai mari hadbaliști ai Serbiei. Dalibor Cutura a fost unul dintre cei mai buni – și mai apreciați – handbaliști straini care au jucat in Romania. Celebrul antrenor al handbaliștilor focșaneni este insa și un foarte bun jucator de tenis. Aveam sa constat acest adevar…

- La Gavle, in Suedia, la Campionatul European de Tineret, sportiva de la CSM Focșani 2007 a obținut cel mai bun rezultat al carierei la 3000 metri obstacole ”Este un pas imens pentru ceea ce ar putea face mai departe!” – Cristian Orza Claudia Prisecaru este medaliata cu bronz in proba de 3000 metri obstacole…