GALERIE FOTO: Cadouri pentru copiii din Panciu

- Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Ionel Cel Mare, a participat, ieri, la Panciu și Marașești, la prezentarea noilor tehnologii de epurare a apelor uzate, eferente stațiilor de epurare. Este vorba de aplicarea unui nou procedeu de adaugare de biopreparate (enzime și bacterii) in fluxul tehnologic…

- Primarul orașului Panciu, Iulian Nica, a participat, vineri, la festivitatea prilejuita de sarbatorirea a 21 de ani de la inființarea Stația de Pompieri Panciu, ca subunitate specializata din cadrul Grupului de Pompieri Anghel Saligny al judetului Vrancea. Amfitrionul evenimentului a fost maiorul Costel…

- O noua experienta de neuitat pentru elevii Liceului Teoretic Odobesti – actiunea de plantare de la Manastirea Brazi, de la Panciu. Activitatea a fost realizata cu sprijinul conducerii Liceului Teoretic Odobesti, reprezentata de directorul Nelu Taman, si cu ajutorul reprezentantilor Directiei Silvice,…

- Zeci de copii de la Gradinița 1 din Popești au primit cadouri de la comunitatea romanilor din Viena. Campania umanitara a fost organizata de Asociația Culturala „Mihai Eminescu” din Viena, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea. Donațiile din partea romanilor stabiliți la Viena au constat…

- Primarul PSD al orașului Odobești, Daniel Nicolaș, a semnat, vineri, contractul de peste un milion euro pentru construcția unei noi gradinițe in oraș. Gradinița, denumita „Centrul pentru educație timpurie-Lumea Copiilor”, va fi construita in cartierul Mihail Sturza, iar valoarea investiției este de…

- Primarul orașului Panciu, Iulian Nica, a anunțat ca luna aceasta, in perioada sarbatorilor pascale, va inmana cheile a 93 de locuințe persoanelor care indeplinesc criteriile stabilite de lege. Este vorba de 61 de locuințe sociale și 32 de de locuințe pentru chiriașii evacuați din imobilele retrocedate…

- Militari din cadrul UM 01333 – Brigada 282 Infanterie Mecanizata „Unirea Principatelor” – au vizitat joi Centrul de primire și intervenție in regim de urgența in caz de abuz, trafic, neglijare și migrație, din cadrul DGASPC Vrancea. Copiii aflați in grija Centrului au primit, din partea cadrelor militare,…

- Luni, 18 martie, elevii clasei a II-a A de la Școala „Ion Basgan”, sub indrumarea d-nei invațatoare Tomescu Carmen, au participat la atelierul de povești și muzica clasica, organizat de scriitoarea Cristina Andone, autoarea carților din colecția „Povești din Padurea Muzicala”. Acest atelier a avut loc…