GALERIE FOTO | Bratu si-a iesit din minti si l-a certat pe Nistor in timpul meciului! Capitanul lui Dinamo a raspuns chiar pe teren si a fost schimbat la pauza. Dialog incins intre cei doi + de unde vede partida fotbalistul

- Au fost momente de panica pe Stadionul Gloria in timpul meciului din UEFA Region’s cup dintre Romania și Anglia. Un fotbalist britanic a fost lovit in timpul meciului și scos cu ambulanta de pe teren. Incidentul s-a petrecut in timpul meciului Romania – Anglia din cadrul UEFA Region’s Cup. La un moment…

- CS U Craiova și Dinamo se infrunta acum, in cel mai tare meci al rundei a 7-a din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Fanii celor doua echipe s-au ciocnit violent cu 20 de minute inainte de startul meciului, chiar in incinta stadionului,…

- In urma cu cateva minute, clubul SCM Craiova a anuntat, printr-un comunicat postat pe site-ul oficial, ca echipa feminina de handbal SCM nu va mai avea prezentarea oficiala maine, pe esplanada stadionului “Ion Oblemenco”, din Banie, in jurul orelor 19.30, ...

- Dinamo și Hermannstadt se intalnesc astazi in etapa a 6-a din Liga 1, de la ora 21:00. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look TV. Urmarește AICI partida liveTEXT "Cainii" ocupa locul 7 cu tot atatea puncte și sunt la primul…

- n ziua in care la Dinamo se agita apele, fostul mijlocas al lui Dinamo, Paul Anton, a schimbat aerul in Rusia, si a fost prezentat la noul sau club, Krylya Sovetov Samara, echipa nou-promovata in primul esalon din Rusia, campionat care i se potriveste.

- Dinamo și Viitorul inchid etapa cu numarul 4 din Liga 1, astazi, de la 21:00. Partida e in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1, Look TV și liveTEXT cu foto pe GSP.ro. live de la 21:00 » Dinamo - Viitorul Urmarește AICI partida in format liveTEXT Echipele probabile Dinamo: Penedo - Corbu,…

- FCSB - Dinamo este Derby-ul de Romania cu numarul 173 din istoria acestor confruntari. Partida se va desfașura diseara de la ora 21:00 pe Național Arena, momentan se fac ultimele pregatiri pentru duel. Ionel Danciulescu, omul cu cele mai multe Derby-uri si goluri in aceste confruntari, a facut o avancronica…

- Sergiu Popovici este cel de-al treilea transfer al roș-albilor, fundașul stanga plecand azi cu echipa in cantonamentul din Polonia, așa cum a anunțat Gazeta Sporturilor. Fotbalistul s-a alaturat lotului, el a devenit liber de la 1 iulie, dupa ce i-a expirat contractul cu Gaz Metan. "Asa cum am spus,…