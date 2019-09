GALERIE FOTO: Baschet – Echipele Focșaniului, turneu foarte util! Seniorii CSM Focșani 2007 au incheiat pe locul 4 Cupa Tmișoara Echipele de baschet ale CSM Focșani 2007 au incheiat sambata un foarte bun turneu de pregatire in vederea participarii la viitoarele ediții ale campionatelor Ligii Naționale, respectiv campionatului național U 18. Turneul a inceput cu meciurile din Serbia, de la Vrșeț cu echipele locale, […] Articolul GALERIE FOTO: Baschet – Echipele Focșaniului, turneu foarte util! apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

- Echipele de baschet ale CSM Focșani 2007 au jucat aseara – juniorii in deschidere, seniorii in partida a doua, a Cupei Timișoara, cu formația gazda, CSM care evolueaza in grupa A a campionatului Ligii Naționale. Inainte de participarea la turneul de la Timișoara formațiile focșanene au disputat meciuri…

