- Concordia Chiajna ocupa locul 13 in Liga 1, cu 17 puncte, avand 4 infrangeri consecutive. Situația ilfovenilor e disperata. VEZI AICI LIVETEXT PARTIDA! Azi primesc vizita celor de la Poli Iași, formație aflata intr-o revenire de forma. In ultimele 3 etape moldovenii au strans 7 puncte și au ajuns pe…

- Alexandru Tudor (47 de ani) se retrage din activitate dupa 20 de ani. Ultimul meci din cariera va fi Concordia Chiajna - Poli Iași, astazi, de la ora 20:00. Tudor a fost dintotdeauna un personaj aparte in peisajul arbitrajului și al fotbalului romanesc, iar acum, inaintea cantecului de lebada, a vorbit…

- Alexandru Tudor, arbitrul de 47 de ani va oficia diseara ultimul meci din cariera inceputa in 1990, Concordia Chiajna - Poli Iași. Bucureșteanul e lider detașat in clasamentul prezențelor all-time in Liga 1. Are 380 de partide, peste Nicolae Rainea (267), Adrian Porumboiu (239) sau Ion Craciunescu…

- Clipe de groaza au avut loc in startul meciului dintre Poli Iași și CS U Craiova. Laurențiu Rus, fundașul dreapta al moldovenilor, a comis un fault extrem de dur asupra lui Valentin Mihaila, mijlocașul oaspeților. In minutul 10, acesta l-a lovit cu pumnul in gat pe jucatorul Craiovei, care a ramas inert…

- LIGA CAMPIONILOR. Ovidiu Hategan va fi ajutat la cele doua tuse de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, arbitri aditionali vor fi Radu Petrescu si Sebastian Coltescu, in timp ce al patrulea oficial a fost delegat Radu Ghinguleac. LIGA CAMPIONILOR. De asemenea, vicepresedintele…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan a fost delegat sa conduca la centru partida FC Barcelona - Internazionale Milano, programata, miercuri, de la ora 22,00, in Grupa B a Ligii Campionilor, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. Centralul va fi ajutat la cele doua tuse de asistentii Octavian…

- Lindsey Vonn (33 ani), poate cea mai buna schioara din toate timpurile, si-a anuntat retragerea din activitate la sfarsitul sezonului 2018-2019. Reprezentanta Statelor Unite isi propune pentru viitorul sezon al Cupei Mondiale la schi alpin sa bata recordul de victorii detinut de Ingemar Stenmark.

