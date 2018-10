Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Balaci a murit in aceasta dimineața, la 62 de ani, dupa ce a suferit atac celebral. Fostul mare fotbalist se afla alaturi de mama sa la Craiova. In aceasta noapte, Robert Siclitaru, fiul un om de afaceri din zona Olteniei, a surprins ultimele doua imagini cu marele fotbalist inca in viața. ...

- Vedeta Lionel Messi nu va juca in nationala de fotbal a Argentinei la meciurile amicale cu Irak si Brazilia, pe 11 si 16 noiembrie, in Arabia Saudita, transmite EFE. Anuntul a fost facut de selectionerul interimar Lionel Scaloni, luni, la Londra, pentru canalul Fox Sports. ''Nu,…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc in zona Trocadero din Constanta. Un taximetru si un autoturism marca BMW au intrat in coliziune frontala.Potrivit SAJ Constanta, o persoana a fost ranita in urma evenimentului.La locul accidentului este un echipaj SMURD C.Soferul taximetrului se afla…

- Prefectura judetului Bihor a facut publice pe pagina de Facebook imagini din interiorul Palatului Episcopal afectat de incendiul din seara de 25.08.2018. "Gandurile si rugaciunile noastre sunt indreptate acum catre Episcopia Greco Catolica. Dupa cum credem ca toata lumea a vazut, un incendiu devastator…

- Vizitele de lucru ale liderului nord-coreean Kim Jong-un sunt evenimente fascinante pentru jurnalistii occidentali. Pentru românii trecuti de 30 de ani, imaginile amintesc flagrant de vizitele de lucru ale tovarasului si tovarasei Ceausescu.

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs a intersectia strazilor Izvor cu Frunzelor. Doua masini au fost serios avariate. Potrivit primelor informatii, unul dintre soferi este ranit. Este vorba despre o femeie care se afla in autoturism.Un echipaj SAJ Constanta se afla la fata locului.UPDATE:…

- Lucrarile de modernizare a intrarii in Portul Constanta de la Poarta 1 sunt in plina desfasurare. Ieri se lucra la inaltarea pe pozitie a elementului care completeaza estetica amplasamentului, un totem metalic. Totemul seamana cu renumitul hotel Burj Al Arab din Dubai. Modernizarea si sistematizarea…

- SSC Farul Constanta, echipa nou promovata in Liga a 2 a, a castigat la diferenta foarte mare, scor 13 1 5 0 , meciul amical de astazi de pe stadionul Farul din Constanta, cu Farul Tuzla, formatie din Liga a 4 a.Echipa din Tuzla s a aflat insa cu aceasta ocazie la prima actiune din aceasta vara, neavand…