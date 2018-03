Galeria Petrolului şi-a găsit aliat Adrian Teodorescu – potential candidat la alegerile pentru postul de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal se anunta drept „aparator” al galeriei petroliste si mediator in problemele pe care suporterii petrolisti le au cu jandarmeria, ultimul episod „urat” dintre cele doua tabere fiind la Aninoasa, unde fortele de ordine au apelat la gaze lacrimogene pentru a stopa violentele petrecute pe arena damboviteana. “Voi merge impreuna cu sefii galeriei petroliste la Jandarmerie, pentru a discuta aceste probleme, cred ca se poate gasi o rezolvare pasnica” – anunta Teodorescu. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- Intrunit joi, 22 martie, Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a hotarat cu unanimitate de voturi reprogramarea etapelor din acest weekend din Liga a III-a și a competițiilor naționale de juniori. Deciziile au fost luate din cauza condițiilor meteo nefavorabile, in urma solicitarilor ...

- Managerul sportiv al Federatiei Romane de Fotbal, Adrian Mutu, a dezvaluit ca in perioada in care a jucat pentru Juventus Torino a avut parte de mai multe privilegii. Ajuns la Juventus la inceputul anului 2005, dupa despartirea de Chelsea provocata de suspendarea de sapte luni pentru dopaj,…

- Primii 28 de absolvenți ai cursului de specializare administrator structuri sportive au primit diplomele din partea Federatiei Romane de Fotbal, in cadrul unui eveniment special organizat la sediul Rectoratului de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. La ceremonie a participat și președintele Federației…

- Atacantul Florin Andone, de la Deportivo La Coruna, s-a accidentat si va rata meciurile amicale pe care nationala Romaniei le va sustine cu Israelul si Suedia, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Andone a acuzat dureri la gamba dreapta in urma meciului disputat in campionatul Spaniei, sambata,…

- Aflat in campanie pentru președinția Federației Romane de Fotbal, Ionuț Lupescu strabate județ dupa județ, pentru a se intalni cu membrii afiliați ai FRF care voteaza la alegerile din 18 aprilie.Saptamana aceasta ”Kaiserul” il are alaturi pe fostul capitan al Naționalei, Cristi Chivu, care…

- Gigi Becali si-a exprimat public sprijinul pentru Ionut Lupescu la sefia FRF, ba chiar a militat ca fostul international sa candideze, dar acum a facut o declaratie uluitoare la adresa "Kaiserului". Afirmatia patronului de la FCSB a venit dupa ce Razvan Burleanu a sustinut ca Ionut Lupescu s-ar fi folosit…

- In ziua in care Gazeta de Sud publica articolul „Cu jucatorii la arat, pe gazonul «OZN-ului» din Craiova“ (miercuri, 14 martie), o comisie formata din reprezentanți ai Federației Romane de Fotbal, Companiei Naționale de Investiții (cea care a finanțat construirea ...

- Implicat in mai multe scandaluri de cand se afla in conducerea Federatiei Romane de Fotbal, buzoianul Gabriel Bodescu a primit raspuns, luna aceasta, din partea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in legatura cu conflictul avut cu Florin Prunea. Potrivit GSP.ro, Parchetul a decis neinceperea…

- Fostul international Mirel Radoi este noul manager sportiv al echipei nationale U21 a Romaniei, a anuntat miercuri site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Ma bucur ca fac din nou parte din grupul echipei nationale. Sunt fericit ca mi-a fost oferita sansa de a lucra alaturi de echipa nationala…

- Clubul FCSB a fost amendat cu suma de 5.000 de lei de Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal, in urma incidentelor petrecute la meciul cu FC Viitorul (2-1), desfasurat duminica pe Arena Nationala din Bucuresti, in prima etapa din faza play-off a Ligii I. Antrenorul…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins, miercuri, la sediul Federației Romane de Fotbal. Din primele informații, ar fi vizate contracte semnate in perioada 2008-2010, pe cand forul era condus de Mircea Sandu, iar unul dintre actualii candidați la președinția FRF, Ionuț Lupescu, ocupa…

- Lupta pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF) intre Ionut Lupescu si Razvan Burleanu se anunța una foarte echillibrata. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, și-a exprimat punctul de vedere vis-a-vis de diaputa dintre cei doi și anticipeaza o lupta stransa. „Nu sunt eu cel care…

- Oaspete de seama la baza sportiva de la Aninoasa! Ieri, pe cocheta arena a echipei noastre a pasit Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal. Seful forului national de fotbal si Gabriel Bodescu, secretarul FRF, au fost intampinati la stadionul din Aninoasa de Cristian Mitrea (presedintele…

- Mircea Sandu a ieșit din nou la atac dupa dezvaluirile facute in aceasta seara de Razvan Burleanu. Razvan Burleanu, actualul președinte al Federației Romane de Fotbal, a publicat astazi pe site-ul personal o serie de legaturi suspecte intre Mircea Sandu și unele firme care ar fi beneficiat de contracte…

- Ministerul Tineretului si Sportului va fi obligat prin sentinta pronuntata vineri de Curtea de Apel Bucuresti sa emita avizul de modificare a statului FRF, dar schimbarile statutare nu vor fi in vigoare la data alegerilor pentru presedintia federatiei, astfel incat candidatura lui Ionut Lupescu nu va…

- Doua sute cincizeci si sapte de membri afiliati au drept de vot la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, programate la 18 aprilie, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele in functie, Razvan Burleanu. “Acum doua luni erau 260 de membri afiliati la Federatia Romana…

- La sediul Federației Romane de Fotbal s-a stabilit ieri țintarul barajului pentru promovarea in Liga a III-a. Sorții au decis ca reprezentanta Sucevei sa intalneasca in dubla decisiva pentru accederea in eșalonul al treilea campioana județului Vaslui. Meciurile de baraj vor avea loc pe 16 iunie, de…

- Campioana judetului Buzau va avea parte de un adversar accesibil la barajul pentru promovarea in Liga a 3-a. Ieri, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, a avut loc tragerea la sorti a programului meciurilor pentru promovarea in cel de-al treilea esalon. Sortii au decis ca echipa campioana a Buzaului…

- Oamenii din Slobozia au avut vineri, 23 februarie 2018, un oaspete de seama. Ionuț Lupescu, proaspat candidat la președinția Federației Romane de Fotbal, a ales ca printre primele destinații ale turneului sau electoral sa fie Slobozia. «Am avut bucuria sa revad la Slobozia vechi prieteni și oameni adevarați…

- BARAJ… Viitoarea campioana judeteana isi afla, astazi, la ora 09.30, adversara de la barajul de promovare in Liga a 3-a. Tragerea la sorti va avea loc la sediul Federatiei Romane de Fotbal si va fi transmisa live pe pagina de facebook a FRF. In acest an barajul de promovare in Liga a 3-a se va [...]

- In perioada 20-21 februarie, la Arena Naționala s-a desfașurat o vizita de lucru a specialiștilor de la UEFA, care au inspectat stadionul pentru a se asigura ca acesta va fi pregatit sa gazduiasca cele patru meciuri ale EURO 2020O delegație UEFA, formata din 30 de specialisti, a fost zilele…

- Bogdan Stancu a marcat 14 goluri in cele 52 de partide disputate in tricoul Romaniei. Bogdan Stancu S-A RETRAS de la echipa nationala. Motivul pentru care a luat DECIZIA "Cu un profund sentiment de regret doresc sa anunț, prin aceasta scrisoare deschisa, retragerea mea de la Echipa…

- E batalie dura pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF). Ionut Lupescu si-a anuntat candidatura, dar actualul presedinte, Razvan Burleanu nu se sperie. Mai mult, acesta rade de Ionut Lupescu. Alegerile au loc pe 18 aprilie.Citește și: Incepe marea EPURARE in Guvern: PSD și ALDE schimba…

- Masa imparateasca a dat vineri, in jurul pranzului, Adalbert Kassai, nimeni altul decat fostul secretar general al Federației Romane de Fotbal in mandatul lui Mircea Sandu! A fost ziua lui, așa ca și-a adunat prietenii la un restaurant chinezesc, pentru a-i cinsti. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania,…

- Ani de-a randul, mai toti cei care comentam sportul intr-o forma sau alta ne-am autosugestionat ca mai rau decat cu Mircea Sandu in fruntea Federatiei Romane de Fotbal nu se poate. A trebuit sa izvorasca din laboratoarele de partid numitul Burleanu, pentru a ne da seama, exact ca-n chestia aia din…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal (FRF) a comunicat oficial, ieri, clubului United Galati decizia in dosarul meciului nedisputat de la Timisoara, cu Informatica, din Liga 1 de futsal: partida castigata prin neprezentare de clubul timisorean. Verdictul a dus la un atac dur din partea…

- Pe 18 aprilie la sediul Federației Romane de Fotbal vor avea loc alegerile pentru stabilirea unui nou președinte. Razvan Burleanu și Marcel Pușcaș sunt singurii doi candidați care și-au anunțat oficial candidatura pana in acest moment. ...

- Lichidatorul judiciar al FC Rapid SA, Mihai Florea, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca persoanele interesate de achizitionarea marcilor, culorilor si trofeelor gruparii giulestene pot face oferte si sub pretul licitatiei din 9 februarie, stabilit la 1,7 milioane de euro plus TVA. …

- Site-ul Federației Romane de Fotbal a anunțat astazi prima partida amicala pe care naționala o va disputa in 2018. "Tricolorii" vor da piept cu Suedia, pe teren propriu, pe 27 martie. Partida va avea loc in afara Bucureștiului, cea mai probabila varianta fiind recent inauguratul stadion de la Craiova.…

- Actualul sef al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, si-a anuntat oficial, vineri, intr-o conferinta de presa, candidatura la alegerile pentru presedintia FRF programate la 18 aprilie, precizand ca si-a inceput deja c...