Galeria Halucinarium se lanseaza cu vernisajul “Eu nu emit carbon”

- Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia in colaborare cu Muzeul Bucovinei Suceava si Muzeul National de Istorie al Moldovei – Chisinau, Republica Moldova, organizeaza incepand cu data de 27 martie 2018 expozitia „Centenarul Romaniei Mari”. Realizata simultan in Alba Iulia, Suceava…

- Elevii Colegiului Tehnic Turda au aniversat, azi 27 martie 2018, printr-un program special Centenarul Unirii Basarabiei cu Romania. Sub indrumarea prof. dr. Razvan Mihai Neagu, elevii clasei a XI-a A au pregatit o prezentare Power Point in care au aratat etapele unirii Basarabiei cu Romania, precum…

- Militarii Batalionului 307 Infanterie Marina marcheaza intr un mod inedit implinirea a 78 de ani de la infiintarea primului batalion de infanterie marina din Romania, la data de 1 aprilie 1940. Sambata, 31 martie, municipiul Tulcea va fi luat cu asalt si va deveni capitala infanteristilor marini. Militarii…

- In cursa pentru viitorul autoturism de succes, Dacia inca intarzie cu o mașina electrica. Pana va fi un anunț oficial in acest sens, te poți bucura de un concept creat chiar la Pitești. Conform lui Jean Christophe Kugler, președinte Dacia pe Europa, compania ia in calcul dezvoltarea unui model electric…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) anunța deschiderea expoziției temporare „Basarabia – 100 de ani de la Unirea cu Romania”. Vernisajul va avea loc joi, 29 martie a.c., incepand cu ora 13:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București. Publicul care va vizita aceasta…

- Vernisajul expozitiei "Stiinta si etnicitate. Cercetarea antropologica in Romania anilor ’30" va avea loc sambata, de la ora 17.00, la Muzeul Dr. Nicolae Minovici (Str. dr Nicolae Minovici, nr 1, Bucuresti).

- Lidl a depașit 200 de magazine și 5.000 de angajați in Romania, iar mai nou cauta și programatori pentru dezvoltarea segmentului de comerț online. Dar asta nu este tot: lanțul german de magazine cauta sa iși completeze și echipa de achiziții, potrivit unui anunț de pe site-ul sau. ”Avem o super echipa…

- Cel mai mare targ apicol din Romania, „Sarbatoarea Mierii” se va desfasura in zilele de sambata si duminica, 24 si 25 martie 2018, in centrul istoric al municipiului Blaj. Ajunsa la editia a XI-a, manifestarea vine, si in acest an, cu noutati, aducand, pe langa sectiunile obisnuite – targul cu vanzare,…

- Ambasada Republicii Moldova in Romania si Muzeul National al Taranului Roman va invita miercuri, 21 martie 2018, ora 18.30, la Sala Foaier, la vernisajul expozitiei de fotografie Asa vazut-a Zaharia. Improvizatii intr-o lume captiva. Recent descoperita in podul unei case abandonate, la 200 km de Chisinau,…

- Romania ar trebui sa aiba un birou special in Departamentul de Stat, in virtutea bunelor relatii cu Statele Unite si a parteneriatului strategic, a declarat la Antena 3 Liviu Dragnea, presedintele PSD, comentand demiterea secretarului de stat Rex Tillerson si inlocuirea acestuia cu Mike Pompeo.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a raspuns sindicatelor din penitenciare, care au protestat luni la Guvern, cerand sa discute cu Viorica Dancila, el sustinand ca nu era planificata o intrevedere a premierului cu liderii sindicali si cerandu-le jurnalistilor ca “problemele sa fie reflectate in…

- Vernisajul expoziției aniversare „Cehoslovacia, 1918-1968. Retrospectiva conștiinței naționale” realizata de catre Ambasada Republicii Cehe din Romania, alaturi de Centrul Ceh din București, va avea loc pe 21 martie, ora 18.00, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca.

- Richard Clayderman a revenit in Romania pentru a celebra Femeia, de-a lungul unui turneu care se va desfasura sub semnul iubirii, muzicii si sensibilitatii. De Ziua Femeii, “The Prince of Romance”, asa cum este supranumit artistul francez Richard Clayderman este protagonistul unor seri de neuitat ale…

- Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, a declarat joi ca Romania are o politica ce favorizeaza ascensiunea femeilor si ca ocuparea functiei de prim-ministru al tarii de catre o femeie este un semnal puternic care va genera ambitii pentru femei in politica.Dupa intalnirea „Egalitatea…

- INNA va urca din nou pe scena de la Hard Rock Cafe, intr-un show live full band. Artista va prezenta publicului hiturile care deja au facut-o cunoscuta: “Hot”, “Cola Song”, “Ruleta”, “Gimme Gimme”, “P.O.H.U.I”, dar și piese noi de pe albumul “Nirvana”, lansat la finele anului trecut. INNA va avea și…

- Inca din anii `60 si pana in anul 1989, luna mai era asteptata de campineni nu atat pentru deschiderea sezonului la iarba verde, ci in mod special pentru evenimentul sportiv al anului: cupa ”Prieteniei”, o competitie de motocros la care participau cei mai buni sportivi din Europa, Asia si America de…

- O firma de vestimentatie pentru pescuit sportiv si vanatoare produce echipament special pentru cainii de vanatoare, care are rolul de a proteja animalele de coltii mistretilor. Echipamentul este realizat din trei straturi de kevlar si alte materiale.

- In a recent interview with agerpres, Attorney General Augustin Lazar argues that the law establishing a special section to investigate magistrates "turns Romania back 27 years," because road accidents, family abandonment, denunciations filed by inmates, corruption and other "imaginable and unimaginable…

- The PNL (National Liberal Party, ed. n.) chairman Ludovic Orban said on Thursday evening, in connection with the statements made by the First Vice-President of the European Commission, Frans Timmermans, that Europe is "watching" Romania and that if the representatives of the parliamentary majority…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, in legatura cu afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Europa este "cu ochii" pe Romania si ca in cazul in care reprezentantii majoritatii parlamentare nu vor intelege acest lucru, tara noastra va fi tratata in continuare…

- EXATLON ROMANIA. Mama Ancai de la Exatlon a reacționat dupa ce fiica ei a fost eliminata din competiție in urma voturilor telespectatorilor, la nominalizarea echipei. Mama Ancai spune ca eliminarea fiicei sale de la Exatlon o bucura și nu a reprezentat o surpriza pentru ea. EXATLON ROMANIA. "Ma…

- In aceeași zi de 26 martie 2018, societațile vor avea termene de depunere și plata (daca este cazul) și pentru urmatoarele declarații: Decontul de TVA (Declarația 300) Decont special de TVA (declarația 301) – aceasta declarație se depune de catre societațile care sunt inregistrate special pentru…

- 24 mai 1939 a fost o zi de neuitat pentru romani. Intregul neam romanesc se freca la ochi nevenindu-i a crede ca echipa naționala de fotbal a Angliei este in Capitala. Șocul resimțit la apariția inventatorilor fotbalului in urbea de pe Dambovița ar echivala in ziua de astazi poate doar cu un meci intre…

- A fost inca o noapte geroasa peste Romania. Temperaturile au scazut de la o ora la alta, iar oamenii strazii sunt cei mai expuși degeraturilor și chiar pot muri de frig. Centrele special amenajate pentru ei de primarii sunt salvatoare.

- Discursul de ura, saracia - in special accesul la o locuinta - sunt printre cele mai frecvente manifestari ale discriminarii fata de romi in Romania, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba. El a vorbit despre aceste aspecte…

- ”Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, l-a primit marți, 20 februarie, pe domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. Intalnirea a avut loc pe fondul unei dinamici pozitive a relațiilor bilaterale, in domeniile politico-militar și de securitate, Romania…

- Presedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat ca pentru urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice de iarna va fi creat un program special, astfel incat Romania sa se prezinte mult mai bine decat la Pyeongchang.“Dupa aceasta editie a Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, vom face o analiza…

- Asociația Procurorilor din Romania reacționeaza in scandalul DNA. Magistrații atrag atenția ca se incearca decredibilizarea instituțiilor judiciare, in special a Ministerului Public. Asociația Procurorilor din Romania reacționeaza la scadalul legat de activitatea DNA. Magistrații susțin ca prin situații…

- In vestul țarii a circulat, in acest sfarșit de saptamana, un tren special. Ministerul Transporturilor anunța ca, ieri, a fost pus in circulație un tren-proba de transport combinat, pe relația terminal Curtici – Simeria – Petroșani – Craiova. Trenul a fost incarcat cu opt camioane și a ajuns la destinație…

- HOROSCOP SPECIAL, cu Adi Bunea: Berbec: te implici activ in orice eveniment Taur: te asteapta o ascensiune sociala rapida Gemeni: sunt bine aspectate calatoriile in strainatate Rac: puteti intra in posesia unei mosteniri Leu: aveti toate sansele sa va indragostiti…

- In afara de faptul ca este cea mai intinsa insula de pe Terra, Groenlanda are si cea mai mica densitate a populatiei umane, avand doar 57.000 de locuitori. Chiar daca este o regiune izolata si care la prima vedere pare plictisitoare, realitatea...

- In perioada 9-25 februarie 2018, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, in parteneriat cu Institutul Francez Iași, organizeaza Expoziția de pictura ,,Ilustrate francofone de iarna”, in cadrul careia sunt expuse lucrari ale copiilor din Saint Pierre les Elbeuf…

- Programul de actiuni al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Calarasi este unul unic in Romania deoarece are prevazut printre altele un punct cu totul special pentru diminuarea somajului, potrivit informatiilor de pe site-ul oficial al agentiei – calarasi.accesibilitateajofm.ro.…

- Lucrarea realizata de Daniel Relenschi in acrilic pe perete și in ulei pe linoleum a prezentat doi fluturi care iși desfac aripile viu colorate pentru a-i transforma pe vizitatori in fluturi. Timpul de lucru al lucrarii a fost de 7 zile, cu peste 8 ore de lucru pe zi, luand atat efort fizic…

- Pentru al treilea an la rand ieri seara a avut loc Gala Trofeelor Alexandrion. Distincțiile și recompensele financiare oferite in cadrul evenimentului au fost dedicate sportivilor care au obținut performanțe deosebite in 2017. Au fost oferite 10 trofee in prezența a peste 300 de invitați.Caștigatorii…

- A fost decan al Facultatii de Arte Plastice, Decorative si Design din cadrul Universitatii de Arte „George Enescu" Iasi, a realizat stagii de studii si cercetare stiintific in cadrul unor universitati europene din Madrid si Barcelona, apoi intre 1993 - 2006, a fost membru al Consiliului National de…

- Administratorul special al RADET, Razvan Nitu, a demisionat, marti, dupa ce luni seara doi muncitori au murit in urma unei interventii."Mi am dat demisia de onoare, pentru ca sunt un om de onoare. Eu ocupam functia de administator special, care este echivalentul functiei de director general, pentru…

- Institutul Cultural Roman din Berlin este onorat sa gazduiasca in spațiile propriei galerii Contemporary Infinite, o expoziție care reunește cele mai recente lucrari de arta realizate de Gregor Hildebrandt și Milen Till, curatoriata de Maria Nitulescu. Vernisajul se va desfașura pe 2 februarie, cu…

- Liviu Dragnea s-a aflat luni seara in studioul Antena 3, in primul interviu dupa instalarea Guvernului Dancila. Ceea ce trebuia sa fie, in mod normal, interviul cu cea mai mare audiența a serii a fost, de fapt, abia pe poziția a doua in intervalul 21.00-22.00. Pe primul loc in topul audiențelor s-a…

- Thomas K. Yazdgerdi, trimis special al Departamentului de Stat pentru problemele Holocaustului, a efectuat o vizita in Romania, dar si in alte tari europene. Scopul acestei vizite, a declarat el la o masa rotunda, a fost de a facilita si stimula, impreuna cu autoritatile din Romania, solutionarea unor…

- Romania a facut "pasi importanti" in ceea ce priveste restituirea proprietatilor confiscate in timpul Holocaustului, a declarat, miercuri, la o masa rotunda cu jurnalistii, la Bucuresti, emisarul special al Guvernului american Thomas K. Yazdgerdi, care se ocupa de problematica Holocaustului.El…

- Romania a facut "pasi importanti" in ceea ce priveste restituirea proprietatilor confiscate in timpul Holocaustului, a declarat, miercuri, la o masa rotunda cu jurnalistii, la Bucuresti, emisarul special al Guvernului american Thomas K. Yazdgerdi, care se ocupa de problematica Holocaustului.…

- Expozitia artistilor plastici Gentian Zeka, Aurel Acasandrei și Nicolae Ionescu Uniunea Artiștilor Plastici din Romania și Asociația Liga Albanezilor din Romania organizeaza in perioada 17-31 ianuarie 2018 expoziția de grafica și desene a artiștilor plastici Gentian Zeka (Albania), Aurel Acasandrei…

- Elevii: Daca ni se iau telefoanele, nu mai putem filma abuzurile Prin obligarea elevilor de a renunta la telefoanele mobile in timpul orelor, acestia nu vor mai putea filma daca un cadru didactic face un abuz, spune presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta (AEC), Constantin Alexandru Manda. Presedintele…

- Bogdan Epure si Stefan Stramtu, membri stagiari ai Filialei Targu Jiu a Uniunii Artistilor Plastici (UAP) din Romania, expun la Galeriile Municipale de Arta. Vernisajul expozitiei de arte vizuale „Emotii" este organizat...

- Sarbatorile de iarna au adus pentru echipa pema electrotehnic Romania un cadou special: un spectacol de excepție, organizat in aer liber la care Moș Craciun și Craciunița au fost invitați de onoare, o lansare de single Denisa Moga, cadouri pentru cei mici, ceai și vin fiert, carnaciori și vata pe baț,…

- UDMR, PCM si PPMT cer, intr-o rezolutie comuna semnata luni, la Cluj, autonomia teritoriala a tinutului secuiesc, precum si un statut special pentru regiunea Partium. Rezolutia a fost semnata de presedintii celor trei formatiuni, Kelemen Hunor (UDMR), Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), conform…

- UDMR, PCM si PPMT cer, într-o rezolutie comuna semnata luni, la Cluj, autonomia teritoriala a tinutului secuiesc, precum si un statut special pentru regiunea Partium. Rezolutia a fost semnata de presedintii celor trei formatiuni, Kelemen Hunor (UDMR), Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT).…

- O cunoscuta vedeta de televiziune din Romania a primit un cadou special din Maramures. Este vorba despre Mirela Boureanu Vaida, care a primit cate un rand de straie traditionale pentru cei doi copii pe care ii are. Foarte incantata de cadoul primit, vedeta a postat pe pagina personala de pe o retea…