- O intervenție spectaculoasa a avut loc in localitatea aradeana Mindruloc. Pompierii Detașamentului Arad din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad au salvat o pisica care a cazut intr-o fantana. „Fina era cazuta intr-o fantana de 10-12 metri adancime și secata. Salvatorul nostru a coborat…

- Ministerul Economiei din Germania a pus deoparte aproximativ un miliard de euro pentru a sprijini productia de baterii destinate automobilelor electrice in ce mai mare economie europeana, obiectivul fiind ca 30% din aceasta productie sa vina din Germania si Europa pana in 2030, transmite Reuters. Ministrul…

- Primaria Capitalei a lansat anuntul de invitatie la procedura de achizitionare a 500 de locuinte pentru angajatii din spitalele bucurestene, medici, asistente, dar si pentru personal auxiliar. Daca initial era vorba ca vor primi locuinte de serviciu medicii si asistentele, programul a fost schimbat…

- Halit si Gursel Ozturkmen, cetateni romani de origine turca, au fost retinuti de politistii din Bucuresti ca urmare a unor mandate europene de arestare emise de autoritatile din Finlanda, au declarat surse judiciare pentru stiripesurse.ro.Fratii Ozturkmen au fost depistati pe raza Capitalei, urmand…

- Femeia l-a cunoscut pe agresor in anul 2012 pe Facebook. A urmat o relatie "la distanta" si dupa ce s-au vazut, au decis sa se mute impreuna in casa mamei barbatului, in Rucar. Mama barbatului a fost cea care a confirmat pentru autoritati chinul pe care l-a indurat femeia. A indurat multe…

- Scarile rulante dinamizeaza extrem de mult fluxul zilnic de persoane din spațiile comerciale, fluidizand cu mult traficul orelor de varf și oferind in același timp șansa unei deplasari pe verticala mult mai rapide

- Lipsa unei infrastructuri eficiente, care sa faciliteze accesul angajatilor catre cladirile de birouri, este principala problema cu care se confrunta dezvoltatorii imobiliari din Bucuresti, iar infrastructura afecteaza si proiectele rezidentiale.

- Consilierii locali se reunesc astazi ca sa se pronunte asupra a 53 de proiecte de hotarare. Conform ordinii de zi, ei vor incepe cu un „aperitiv" ce consta in infratirea municipiului cu orasele Palermo (Italia) si Kutaisi (Georgia), apoi vor acorda cateva titluri de cetatean de onoare unor personalitati,…