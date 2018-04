Stiri pe aceeasi tema

- Rezervat pentru Galaxy S10, Exynos 9820 promite frecvente de functionare marite si folosirea mai eficienta a bateriei, multumita trecerii un proces de fabricatie mai eficient. Echivalentul Samsung pentru chipsetul Snapdragon 855, Exynos 9820 va avea cel mai probabil debutul la inceputul anului viitor,…

- Anuntat cu pretul de 2000 dolari, super-telefonul Porsche Design Huawei Mate RS pune in centrul atentiei un ecran OLED curbat furnizat de LG, cele doua companii oficializand astfel o colaborare cu importanta strategica. In timp ce Apple isi bazeaza succesul obtinut la gama high end pe calitatea ireprosabila…

- Aparut deja in arhiva cu rezultate Geekbench, Galaxy Note9 ar putea fi mai aproape de lansare decat am crede, Samsung dorind sa compenseze astfel pentru vanzarile sub asteptari obtinute cu seria Galaxy S9. Totodata, lansarea timpurie ar evita intrarea imediata in competitie cu noile serii de telefoane…

- Din pacate, noile smartphone-uri din seria Huawei P20 vin cu „breton”. Din fericire exista, in meniu, o optiune prin care acesta poate fi ascuns. Dupa ce este bifata optiunea „Hide notch”, in partea de sus a ecranului apare o banda neagra, care ascunde acest element. Iata cum arata P20 Pro cu „notch”…

- Sistemul de recunoastere faciala Face ID de pe iPhone X este prea costisitor pentru majoritatea producatorilor de smartphone-uri cu sistem de operare Android, potrivit unor surse ale publicatiei Digitimes. Acestia se vor concentra, in schimb, anul acesta pe senzori de amprenta sub display, o tehnologie…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din aceasta saptamana, in format video. Iata titlurile saptamanii: IBM a dezvoltat un computer de dimensiunea unui bob de orez Robotul closca monitorizeaza puii cu senzori si camere O bautura calda pe santier, nepretuita! Makita…

- Desi sunt apreciate pentru faptul ca nu necesita conectarea fizica a unui cablul la telefonul mobil, incarcatoarele wireless nu sunt complet lipsita de limitari, utilizatorul fiind nevoit sa aseze telefonul mobil pe un suport special. Insa legile fizicii nu impiedica transmiterea energiei si pe distante…

- In baza de date a autoritatii de certificare in telecomunicatii TENAA din China a aparut un smartphone Huawei cu capacitate de stocare interna de 512 GB. Nu se stie despre ce model este vorba, dar se speculeaza ca ar putea fi chiar P20 Pro, pe care compania se pregateste sa il prezinte oficial pe 27…

- Una dintre problemele descoperite la primele generatii de telefoane mobile cu ecran curbat a fost existenta unor zone moarte, unde interfata touch nu functioneaza cum ar trebui. Potrivit experientelor raportate de unii utilizatori, acest defect a reaparut la telefoanele Galaxy S9+. Tinand cont de efortul…

- Cu ecran de 5.5” decupat la partea de sus si nume care poarta distinctia „mini”, Sharp Aquos S3 mini ilustreaza cat se poate de clar directia urmata in ultimele luni de piata smartphone. Cu greu mai putem vorbi de originalitate cand aproape toate produsele smartphone dezvaluite la inceputul acestui…

- Smartphone-ul Honor 7C a fost lansat oficial in China. Terminalul dispune de ecran cu format al imaginii 18:9 si este disponibil in doua variante. Cea cu 3 GB memorie RAM si capacitate de stocare interna de 32 GB costa, in China, echivalentul a 115 euro, iar varianta 4 GB RAM + 64 GB ROM costa 166 de…

- Nokia 9 va fi adevaratul varf de gama din acest an al companiei HMD Global. Dupa luni de zvonuri in care am aflat cateva informatii despre acest model, a mai aparut un detaliu despre terminal. Se pare ca acesta va incorpora senzor de amprenta sub display, potrivit unor surse din China. Tehnologia…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din aceasta saptamana, in format video. Iata titlurile saptamanii: Uitati de rachete. O companie vrea sa cucereasca spatiul folosind catapulte SONDAJ: Motivele pentru care oamenii nu cumpara iPhone X Anvelopele inteligente fac…

- Analistul Jeff Johnson de la compania Arthur Wood Research a scris, intr-o nota trimisa clientilor, ca precomenzile pentru smartphone-urile din seria Galaxy S9 sunt „dezamagitoare”. Mai precis, acestea sunt cu 50% mai mici decat cele inregistrate in aceeasi perioada (nu se specifica exact) de seria…

- Android si iOS sunt sistemele de operare mobile dominante. Un nou studiu, realizat de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) in SUA, arata utilizatorii carei platforme sunt mai „credinciosi” acesteia. Surprinzator, utilizatorii de Android sunt mai loiali decat cei de iOS. 91% dintre cei care…

- OnePlus a demonstrat de-a lungul anilor ca poate livra smartphone-uri de top la preturi mai mici decat ale concurentei, cu mentiunea ca puterea sa de productie este in consecinta mai mica. Pana in prezent, compania a incercat sa se departeze de diverse trenduri din industrie, pastrand display-urile…

- Lansat mai devreme decat modelul de anul trecut si prezentat cu mult entuziasm de oficialii companiei, Samsung Galaxy S9 ar putea sa nu fie chiar la nivelul asteptarilor, daca ne luam dupa numarul de precomenzi obtinute pana acum. In ciuda optimismului emanat de oficialii Samsung, Galaxy S9 si versiunea…

- Toate varfurile de gama anuntate in acest an au spatele realizat din sticla. Exemple sunt: cele doua modele din seria Galaxy S9, Nokia 8 Sirocco, Sony Xperia XZ2 si Asus Zenfone 5. Aceasta tendinta a fost observata de un jurnalist de la The Verge . Alte telefoane despre care se crede ca vor avea tot…

- Oamenii sunt influentati de anumite experiente sau obiecte atunci cand descopera sau inventeaza lucruri. De exemplu, Newton ar fi vazut un mar care cade din pom inainte de a dezvolta principiile fundamentale ale mecanicii, iar Arhimede ar fi avut o revelatie in timp ce se afla in baie. Muzicianul Moby,…

- Samsung a facut modificari la lista smartphone-urilor care primesc frecvent (lunar sau trimestrial) actualizari de securitate. Din aceasta au fost eliminate trei modele. Acestea sunt Galaxy A3 (2016), Galaxy J1 (2016) si Galaxy J3 (2016). De exemplu, modelul Galaxy A3 (2016) a fost anuntat in decembrie…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din aceasta saptamana, in format video. Iata titlurile saptamanii: Noul telefon „banana” Nokia 8110 dispune de tehnologie VoLTE si magazin de aplicatii dedicat Leagoo S9 este o clona 2-in-1, bazata pe iPhone X si Galaxy S9 SikurPhone…

- Dupa ce am aflat despre Desire 12, viitorul smartphone HTC cu dotari entry-level, noi dezvaluiri completeaza oferta si cu un model Desire 12 Plus, avand ecran spatios si hardware cu performante mai putin restrictive. La fel ca fratiorul sau cu dotari mai modeste, Desire 12 Plus vine cu un ecran avand…

- Telefoanele din generatii mai vechi xi cele resigilate inregistreazE cele mai mari crexteri ale vanzErilor. Asta deoarece noile modele nu aduc caracteristici revolutionare, potrivit Counterpoint Research. Astfel, un smartphone performant din 2015 sau 2016 se descurcE foarte bine in continuare. Mai…

- Telefoanele din generatii mai vechi si cele resigilate inregistreaza cele mai mari cresteri ale vanzarilor. Asta deoarece noile modele nu aduc caracteristici revolutionare, potrivit Counterpoint Research. Astfel, un smartphone performant din 2015 sau 2016 se descurca foarte bine in continuare. Mai…

- O companie a lansat, la MWC 2018, un smartphone special pentru cei care detin monede virtuale. SikurPhone include un portofel securizat pentru criptomonede. Acesta este scopul principal al telefonului. SikurPhone nu ofera acces la magazinul Google Play. Mai mult, nu permite instalarea altor aplicatii…

- Anuntat oficial in luna ianuarie, HTC U11 EYEs este un smartphone mid-range premium care reprezinta o alternativa mai ieftina la modelul high-end HTC U11+. Smartphone-ul are ecran cu format la imaginii 18:9 (rezolutie de 2.160 x 1.080 pixeli), chipset Snapdragon 652, 4 GB memorie RAM, 64 GB spatiu…

- Anuntat oficial in luna ianuarie, HTC U11 EYEs este un smartphone mid-range premium care reprezinta o alternativa mai ieftina la modelul high-end HTC U11+. Smartphone-ul are ecran cu format la imaginii 18:9 (rezolutie de 2.160 x 1.080 pixeli), chipset Snapdragon 652, 4 GB memorie RAM, 64 GB spatiu…

- Leagoo S9 este un smartphone inspirat de unele dintre cele mai dorite smartphone-uri de pe piata, iPhone X si Galaxy S9. Terminalul ruleaza Android 8.1 Oreo, are ecran cu diagonala de 5,85” (rezolutie FHD+), 4 GB memorie RAM, capacitate de stocare interna de 32 GB si baterie de 3.300 mAh. Pe spate,…

- Zvonurile care anuntau planurile Apple de a lansa anul acesta inca trei modele iPhone incep sa fie sustinute cu dovezi concrete, luand forma unei componente esentiale ce ar fi rezervata modelului iPhone X Plus. Aparuta pe unul dintre cele mai mari forumuri de discutii dedicate fanilor Apple din China,…

- ZTE Axon M a fost unul dintre cele mai interesante smartphone-uri lansate anul trecut, deoarece dispune de doua ecrane. Compania chineza a expus acest model la MWC 2018, unde am avut ocazia sa interactionam cu el. Pe scurt, Axon M dispune de doua ecrane Full HD cu diagonala de 5,2 inci, chipset Snapdragon…

- Samsung a lansat, pe 25 februarie, mult asteptatele smartphone-uri Galaxy S9 si Galaxy S9+. Acestea ofera hardware foarte puternic, sunt capabile sa filmeze in regim Super Slow-mo la 960 fps, dispun de nnoua functie AR Emoji (care le utilizatorilor sa creeze un emoji care arata, suna si actioneaza ca…

- Vodafone Romania a anuntat ca a inceput sa accepte precomenzi pentru noile smartphone-uri Samsung, Galaxy S9 si Galaxy S9+. Terminalele sunt disponibile in tara noastra in culorile Midnight Black, Coral Blue si Lilac Purple. Clientii Vodafone Romania pot inregistra o precomanda pana pe data de 15…

- Galaxy S9 va avea de același design ca și predecesorul sau, Galaxy S8, dar spre deosebire de acesta Samsung a refacut partea din spate, unde se afla camera foto și senzorul de amprenta. Astfel, senzorul de amprenta se afla acum sub camera și nu mai exista riscul sa manjești cu degetul camera cand…

- Faptul ca Apple a lansat un model iPhone cu pret foarte ridicat si a esuat partial in acest demers ar putea sa nu descurajeze rivalul Samsung din incercarea unui „experiment” similar. Potrivit dezvaluirilor facute de EVLeaks, o sursa reputabila de informatii despre produse Samsung inca nelansate, Galaxy…

- Samsung Galaxy S9 si S9 Plus ar putea fi primele telefoane Galaxy care primesc emoji-uri 3D si difuzoare stereo. Potrivit dezvaluirilor aparute in publicatia sud-coreeana ETNews, noile emoji 3D dezvoltate de Samsung sunt asemanatoare celor oferite de Apple, in sensul ca reprezinta personaje 3D care…

- Potrivit unor informatii neoficiale, Galaxy S9 va fi ultimul smartphone Samsung lansat sub brandul S-series, folosit de companie incepand cu primul model Galaxy S lansat in anul 2010. Aparent, motivul acestei schimbari este asocierea denumirii Galaxy S10 cu simbolul roman pentru litera 10, rezultand…

- Pentru generatia Z2, Motorola a ales sa ofere un singur model de top, care sa imbine design-ul subtire al primului Moto Z, cu rezistenta la socuri a lui Z Force. Rezultatul a fost Moto Z2 Force, care a reusit sa impace si capra si varza, insa cu o limitare destul de mare: ecranul este protejat de o…

- LG a luat decizia sa nu mai vanda oficial smartphone-uri in China. Ultimul model de telefon lansat de companie pe aceasta piata a fost LG G5 SE, o versiune a varfului de gama G5. China este cea mai mare piata de smartphone-uri din lume. Informatia a fost confirmata pentru o publicatie chineza de un…

- Cu viteze teoretice de pana la 2.9GB pe secunda, noile solutii de stocare create pentru dispozitive smartphone, tablete si laptopuri low-cost ar putea rivaliza performantele SSD-urilor de ultima generatie disponibile in prezent pentru platforma PC. Validat de Joint Electron Device Engineering Council…

- Una dintre trasaturile cele mai criticate la iPhone X, ecranul decupat la partea de sus ar putea fi preluat si telefoane bazate pe Android. Promitand un aspect „proaspat si futurist”, producatorul asiatic LEAGOO se pregateste sa copieze trasatura cea mai distinctiva si totodata controversata a lui iPhone…

- O tanara din Marea Britanie, aflata pentru prima data in vizita in Nigeria, a avut parte de un incident extrem de neplacut, pe care l-a povestit pe Twitter . Dupa ce i-a fost furat smartphone-ul, un iPhone, femeia a mers la primul politist pe care l-a vazut. In loc sa o ajute, barbatul a inceput sa…

- Galaxy S9 ar putea surclasa cu o marja considerabila Galaxy S8 si Note 8, in ce priveste nivelul performantelor oferite de camera foto. In ciuda zvonurilor care le-au precedat lansarea oficiala, functia de filmare oferita de Galaxy S8 si Galaxy Note 8 nu a depasit viteza de 60 fps la rezolutie Full…

- Producatorul chinez Meizu a anuntat M6S, un nou model mid-range, care vine cu o configuratie hardware neobisnuita. In timp ce majoritatea producatorilor aleg chipset-uri de la companii precum Qualcomm sau MediaTek, Meizu continua parteneriatul cu Samsung, optand pentru un model Exynos din generatia…

- Retelele de telecomunicatii 5G nu vor fi adoptate la scara larga de catre operatori inainte de anul 2020, insa ZTE spera sa aiba pe piata dispozitive compatibile cu noul standard incepand de anul viitor. Producatorul chinez a inceput in ultima perioada sa nu mai concureze cu alti producatori de smartphone-uri,…

- In ce priveste furnizarea de ecrane cu tehnologie Active Matrix OLED (AMOLED), Samsung este sigura companie care detine fabrici suficient de avansate pentru a livra volumul de ecrane necesar producerii unui varf de gama cum este iPhone X. Chiar si asa, cerintele stricte de calitate impuse de Apple intind la…

- In ciuda zvonurilor, Samsung nu a anuntat Galaxy S9 in cadrul CES 2018. CEO-ul companiei, DJ Koh, a confirmat ca nu vom vedea noul flagship pana la Mobile World Congress, modelul de anul acesta urmand sa debuteze la mai putin de un an de la lansarea lui Galaxy S8. Acesta a confirmat din nou planurile…

- Samsung Electronics a prezentat, la CES 2018, un televizor modular urias, cu diagonala ecranului de 370 de centimetri. Probabil compania l-a numit „The Wall” deoarece este atat de mare. Televizorul foloseste o tehnologie numita MicroLED, care beneficiaza de multe dintre avantajele oferite de OLED. Fiecare…

- Cu nume complet Exynos 9 Series 9810, chipsetul dezvoltat special pentru noua serie de telefoane Galaxy S9 suporta tehnologii sofisticate de recunoastere faciala si include motor de procesare neurala pentru detectarea obiectelor din imagini. Samsung nu precizeaza daca a integrat in noul chipset tehnologii…