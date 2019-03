Stiri pe aceeasi tema

- Protocoalele de colaborare dintre SRI si Parchetul General au fost declarate neconstitutionale. Dincolo de consecintele juridice ale acestei decizii a CCR, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit despre „situatia de stare de asediu in care se afla acum Romania”, precum si institutiile care inca…

- Energeticienii de la termocentrala Mintia se solidarizeaza ca colegii lor de la Complexul Energetic Oltenia. Angajații societații energetice din județul Gorj au declanșat greva generala, fiind nemulțumiți de condițiile de salarizare. “Avand in vedere protestul aflat in desfașurare la Complexul…

- Un numar de 36 de cazuri de rujeola au fost confirmate in opt judete, in perioada 4 - 11 ianuarie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica.

- Mai multe fisuri au aparut pe grinzile din pasajul subteran, la iesirea catre Calea Bucuresti, situatie relatata de GdS intr-un articol publicat astazi, vineri, 11 ianuarie. Situatia a fost semnalata de redactorii GdS catre Primaria Craiova, beneficiarul lucrarii respective din ...

- Va prezentam situatia de la aeroportul din Iasi in urma ninsorilor. "Stimati pasageri, Traficul aerian la Iasi se desfasoara in conditii de iarna, insa toata tehnica este antrenata in procesul de deszapezire. Se intervine cu utilaje moderne pentru a fi asigurate conditiile optime desfasurarii in deplina…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, considera ca, din punct de vedere tehnic, uneori, la intervale diverse de timp, o gratiere, o amnistie sunt chiar necesare. El precizeaza ca o decizie in acest sens se va lua in coalitie, iar rolul Justitiei este sa vina cu propuneri de indreptare a lucrurilor…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA Episod tragic in serialul DALLAS ASTA SEARA C.N.A. ASASINEAZA CU SANGE RECE INTREGUL CLAN EWING! J.R., BOBBY, SUE ELLEN, MISS ELLIE, APRIL, CALLY&COMP. ISI VOR DA OBSTESCUL SFARSIT IN URMA DECIZIEI CONSILIULUI NATIONAL…

- Gazeta Sporturilor a dezvaluit in exclusivitate ca CFR Cluj e la un pas sa-l piarda pe Mario Camora, capitanul echipei! (DETALII AICI) Camora a venit din Istanbul la București pentru a avea o discuție cu agentul sau despre cele trei oferte pe care acesta le-a primit in ultima vreme. ...