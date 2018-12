Galatiul cumpara tramvaie cu aer conditionat, fabricate la Arad

Orasul Galati va avea tramvaie noi realizate la fabrica din Arad. In total, Primaria va cumpara 18 tramvaie, in valoare de peste o suta de milioane de lei.



Anuntul privind desemnarea castigatorului licitatiei pentru achizitionarea de tramvaie noi a fost facut luni de reprezentantii Primariei Galati.



Noile tramvaie vor ajunge pe traseele din Galati in urmatorii doi ani.



"Primaria municipiului Galati anunta ca oferta declarata castigatoare a acordului - cadru avand ca obiect achizitia a 18 tramvaie noi este cea depusa de ofertantul SC Astra Vagoane Calatori SA.



…