- Membrii Sindicatului Phoenix din Penitenciarele Galati si Braila protesteaza joi, 27 septembrie incepand cu ora 09, in fața penitenciarului Galati, iar pe 3 octombrie vor fi prezenți la miting, la Ministerul Justiției și Administrația Naționala a Penitenciarelor. Intre timp campania noastra mass- media…

- Angajatii din penitenciare vor continua, in aceasta saptamana, protestele, solicitand, intre altele, plata orelor suplimentare, precum si incetarea "imputernicirilor ilegale", scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat al Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor,…

- Membrii organizatiilor afiliate Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) se vor afla incepand de vineri in greva japoneza, in semn de protest fata de "lipsa de interes a autoritatilor" pentru solutionarea problemelor din penitenciare, reaminteste FSANP, joi, printr-un…

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor anunța calendarul acțiunilor de protest impotriva indolenței și incompetenței ministrului Justiției, Tudorel Toader, și a lipsei de implicare a Guvernului Romaniei in soluționarea problemelor personalului din penitenciare. Pe lista…

- Luni, 23 iulie, Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) a depus la Parchetul General o noua plangere penala impotriva lui Tudorel Toader pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, fapta pentru care ministrul risca pana la 7 ani de inchisoare. Sindicalistii…

- Sindicalistii din penitenciare anunta, vineri, ca au facut plangere penala impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, iar procurorii au inceput urmarirea penala in rem pentru abuz in serviciu. In aceast saptamana, sindicalistii din Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Un dosar penal pentru abuz in serviciu pe numele ministrului Justitiei, Tudorel Toader, este pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in cauza fiind declansata urmarirea penala in rem, anunta Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP)."Federația Sindicatelor…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) anunta ca pregateste o noua plangere penala pentru abuz in serviciu pe numele ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe motiv ca angajatii din penitenciare nu-si primesc banii pentru orele suplimentare. "Pregatim o noua plangere…