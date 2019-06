Stiri pe aceeasi tema

- Situatia in Vaslui Pompierii intervin, luni seara, pentru evacuarea apei din zece gospodarii de pe strada Ioan Slavici din orasul Barlad, dar si pentru scoaterea unor masini blocate de apa pe un drum judetean din Vaslui. Si pe DN 24 au fost probleme, soseaua fiind blocata temporar din cauza aluviunilor…

- Natura si-a aratat iar forta devastatoare. Norii s-au rupt deasupra judetului Alba, iar puhoaiele au devastat trei localitati. Sute de gospodarii au fost inundate, iar apele au luat cu ele mai multe masini.

- Natura s-a dezlantuit si la Viseu de Sus. In cursul serii de 28 mai, cantitatile mari de precipitatii cazute intr-un interval foarte scurt de timp au lasat pagube imense in urma. Conform unei prime evaluari, aproximativ 50 de case au fost inundate, mai multe masini au fost luate de viitura si mai multe…

- DEJA-VU… Pentru locuitorii din Brodoc, o suburbie a municipiului Vaslui, problemele nu se mai opresc! Daca ieri au fost inundati, dupa o rupere de nori, iata ca la exact 24 de ore, dupa ce oamenii reusisera sa isi scoata malul din gospodarii, o alta ploaie abundenta a facut ca totul se arate ca ieri!…

- Un bebelus de opt luni, din Galati, a fost la un pas sa sfarseasca. Mama lui l-a strangulat, sambata, 11 mai, apoi a incercat sa isi curme viata. Baietelul a fost gasit in agonie chiar de tatal lui, iar medicii s-au chinuit o jumatate de ora sa-l readuca la viata. ...

- In urma ploilor mai serioase, locatarii de pe strada Horea din municipiul Sebeș, sunt nevoiți sa cheme pompierii. Apa care se aduna se duce direct in curțile și locuințele lor. La fel s-a intamplat și vineri, 10 mai 2019, cand in urma ploii cazute Garda de intervenție Sebeș a intervenit cu o autospeciala…

- Pana la ora 17, județul Giurgiu s-a aflat sub avertizare meteo cod portocaliu de vreme rea. A plouat torențial și vantul a batut cu putere, iar in unele zone a batut piatra. Grindina cazuta, de marimea unui ou de porumbel, a afectat culturile oamenilor care spun ca recolta e pierduta.