- Un angajat al unei firme de curierat este cercetat penal, dupa ce, in complicitate cu un minor de 17 ani, si-a inscenat propria talharire pentru a acoperi o delapidare, a declarat marti purtatorul de cuvant al...

- In aceasta seara, in jurul orei 19.40, polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurala Cotești au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat ar fi decedat intr-un autoturism, pe DJ 205 R, pe raza comunei Slobozia Cioraști. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca cele sesizate se confirma, fiind…

- Un galațean de 53 de ani a murit, dupa ce a fost spulberat de un tren interregio care circula pe ruta București-Galați. Potrivit polițiștilor, necanicul locomotivei ar fi folosit semnalele de avertizare, insa barbatul a ramas pe calea ferata. Accidentul a avut loc, sambata, dupa ce un tren interregio…

- Un barbat de 47 ani din Galati s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere cu intentie, fara drept, a animalelor, dupa ce a injunghiat mortal un caine, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Galati, Gabriela Costin. Conflictul care a dus…

- Politistii galateni au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul celor trei persoane gasite decedate, marti, intr-un apartament din municipiul Galati, la care pompierii au fost solicitati sa deblocheze usa, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratul Judetean de Politie Galati, Gabriela…

- Tanarul de 38 de ani care a evadat joi din toaleta Inspectoratului Județean de Poliție Galați a fost reținut in județul Braila. In tot acest timp, Busuioc Stanica s-a ascuns in locuința unui prieten. Barbatul care e evadat din arestul Poliției a fost gasit vineri dimineața, in jurul orei 4, in localitatea…

- Un tanar de 20 de ani din Perieni, judetul Vaslui, banuit de comiterea unei infractiuni de furt calificat, a incercat sa duca politistii pe o pista demna de un scenariu de film, pentru a scapa de acuzatii.