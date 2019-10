Stiri pe aceeasi tema

- Scandal cu bataie intre persoane fara adapost in Galati, langa intrarea in cladirea in care se afla atat Sectia 5 Politie si Serviciul Rutier cat si Evidenta Populatiei. Nu a sunat nimeni la 112, dar cineva a filmat si a urcat imaginile pe un site de socializare. Acolo le-au vazut politistii care au…

- Accident rutier in Pitești! O victima incarcerata. Accidentul s-a produs intre doua mașini pe Calea Dragașani. Potrivit ISU Argeș, sunt doua victime, dintre care una este incarcerata. La fața locului intervin un echipaj cu o autospeciala de intervenție cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD de terapie…

- Un accident tragic a avut loc in Tureac in urma cu circa o ora, unde un barbat și-a pierdut viața, dupa ce a fost accidentat de o caruța. Totul s-a petrecut din cauza unui șofer baut, care se afla la volanul unui tractor, autovehicul de care era atașata caruța. Accidentul s-a petrecut in curtea unui…

- „Daca azi este trimisa propunerea pentru ministerul justiției, Președintele are, potrivit Codului administrativ, un termen de 10 zile in care fie numește, fie refuza propunerea pe considerente de oportunitate, in același termen trebuind sa și motiveze”, a scris Toni Neacșu pe contul sau de Facebook.…

- Victima, in varsta de 54 de ani, din Halmagel, a decedat marți seara. Barbatul fusese internat la Secția de Anestezie Terapie-Intensiva, in stare grava, dupa ce pompierii au reușit sa-l scoata din canalul adanc de aproximativ 4 metri, unde fusese ingropat de pamant, luni dupa masa. Timp de opt ore,…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anuntat, luni, ca s-au dispus verificari la Sectia 1 Politie din municipiul Galati, fiind vizati cei doi politisti acuzati ca nu au acordat ajutor fetei de 14 ani violate, dar si seful sectiei. ”Va asigur ca dupa aceasta cercetare vor fi luate cele mai…

- Pentru corecta informare a opiniei publice fata de o serie de afirmatii facute de catre doamna judecator Iulia Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu privire la procedura de numire a presedintelui instantei supreme Fata de afirmatiile lansate de presedintele in functie…

- Pompierii de la ISU anunta ca duminica dimineata, pe sectorul de autostrada aflat pe raza judetului Giurgiu, s-au pordus, simultan, doua accidente. Pentru victima unuia din acestea, a fost nevoie de interventia elicopterului SMURD: „In aceasta dimineata, in jurul orelor 11, ISU Giurgiu a fost solicitat…