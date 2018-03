Stiri pe aceeasi tema

- Politisti de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Foltesti au depistat in trafic, intr-un autoturism, patru tineri din judetul Iasi care detineau si consumasera droguri de risc. In data de 20 martie a.c., in jurul orei 23.50, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de…

- La data de 21.03.2018 politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti I.T.P.F. Iasi au procedat la oprirea in trafic, pe raza localitatii de frontiera Mastacani, judetul Galati, a unui autoturism in care se aflau inculpatii David Iulian, Blaga Alexandru, Lebada Iulian si…

- Jandarmii au surprins in statiunea Mamaia, doua persoane care aveau asupra lor patru pliculete autosigilante transparente, din care doua cu pulbere alba si doua cu fragmente vegetale de culoare verde, un aparat de maruntit care prezinta la interior urme de fragmente vegetale cu miros intepator. Miercuri,…

- Polițiștii de frontiera botosaneni din cadrul I.T.P.F. Iasi au descoperit si confiscat, in urma unor acțiuni specifice pe linia combaterii contrabandei, desfașurate la frontiera de est, 362.800 țigarete, ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 20 martie a.c., politistii…

- La data de 17.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Satu Mare au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Savic Aleksandar, cetatean sarbo german, pentru savarsirea infractiunilor de trafic…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, o informare de precipitatii, in general moderate cantitativ, sub forma de lapovita, ninsoare și polei, valabila de astazi, ora 06:00 pana maine seara, ora 21:00, la nivelul intregii tari. De asemenea, potrivit meteorologilor, vremea va fi deosebit…

- Politistii de frontiera galateni au depistat doi cetateni din R. Moldova care transportau cu un autoturism aproximativ 240 kilograme de peste fara a detine documente legale. "In data de 15 martie a.c., la ora 15.00, politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Galati - I.T.P.F.…

- Procurorii DIICOT Timisoara au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Stanley Abiola Kinyomi si a lui Olaiya Henry Ijagbemi pentru The post Nigerieni arestati la Timișoara pentru trafic de droguri. Suma uriasa gasita asupra lor appeared first on Renasterea banateana .

- Arest pentru o tanara de 23 de ani din Timiș, dupa ce a fost saltata de polițiști, in Gataia. Fata a fost data in urmarire internaționala de autoritațile italiene și era cautata pentru trafic de droguri pe teritoriul Italiei.

- Un adolescent din judetul Iasi a fost obligat de magistrati sa-si finalizeze studiile liceale, printr-o sentinta in care acesta a fost condamnat, miercuri, pentru trafic de droguri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- La data de 9 martie, Poliția Mizil a fost sesizata de doi barbați din localitate cu privire la faptul ca persoane necunoscute le-au sustras din curți mai multe gaini, doua drujbe și un aparat de sudura. Polițiștii au intocmit doua dosare penale sub aspectul savarșirii infracțiunilor de furt calificat,…

- Chiar maine vom avea o noua intalnire cu SANITAS. Eu cred ca actiunile de protest anuntate nu se justifica in conditiile in care salariile medicilor au crescut de la 1 martie a.c., la fel si veniturile nete. Ca ministru al Sanatatii pot sa va asigur ca sunt constienta ca avem nevoie de medici in tara…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T Calarasi au efectuat 3 perchezitii in Bucuresti si Calarasi, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 3 de persoane au fost arestate preventiv.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Poienile de Sub Munte au descoperit și confiscat, pe timpul unei misiuni specifice, peste 1.300 pachete cu țigari, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania.

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au depistat intr-un autoturism oprit in trafic, pentru control, doua genți cu 300 pachete țigari, marfa pe care șoferul intenționa sa o comercializeze pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 01 martie a.c., in jurul orei 18.00, la nivelul…

- Opt persoane angajate la o societate care are ca obiect de lucru exploatarea forestiera au ramas izolate si fara alimente in Insula Mare a Brailei, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, si au fost salvate de politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Braila, care au intervenit cu…

- Trei persoane au fost retinute pentru 24 ore, iar alte 6 au fost plasate sub control judiciar, in urma a 8 perchezitii domiciliare efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Constanta si de procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale. La data…

- Un sofer care avea la masina numarul „vn 01 suveran“ a fost oprit in trafic de politistii rutieri din Rovinari. Barbatul s-a autointitulat „viorel suveran“ si nu recunoaste actele de stare civila emise de statul roman.

- Patru tineri din Timisoara au fost ridicati de politisti. Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad au reusit destructurarea unei grupari infractionale specializate in trafic de droguri de risc și mare risc. Membrii gruparii, patru tineri din Timiș, urmeaza a fi prezentați…

- La data de 16.02.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor CRETAN MIHAI ALEXANDRU, MIHAI CATALIN VASILE, RAIN IOAN MATEI si GABOREANU ALEXANDRA…

- Politistii de combatere a criminalitații organizate din Dambovița, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au destructurat o Post-ul Fiul lui Ghenosu și fiul fostului fotbalist Galmencea, audiați intr-un dosar cu trafic și consum de droguri apare prima…

- Ultimele trei persoane decedate din cauza virusului gripal sunt doi barbati din judetul Iasi de 41 si 35 de ani, ambii avand conditii medicale preexistente si nefiind vaccinati antigripal, si o femeie de 84 de ani din Bucuresti, avand conditii medicale preexistente. "Am inceput in urma cu doua saptamani…

- Doi tineri au fost retinuti pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc in urma unor perchezitii in orasul Vaslui, politistii ridicand aproximativ 50 de grame de droguri de la acestia. Citeste si: Cristoiu, critici FURIBUNDE dupa clasarea dosarului Alro Slatina: 'Unul dintre…

- Doi tineri au fost retinuti pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc in urma unor perchezitii in orasul Vaslui, politistii ridicand aproximativ 50 de grame de droguri de la acestia. Potrivit unui comunicat remis miercuri de IGPR, politistii de combatere a criminalitatii…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui au efectuat marti cinci perchezitii domiciliare in municipiul Vaslui, intr-un dosar de trafic de droguri, in urma carora au fost ridicate mai multe telefoane mobile, cartele, medii de stocare si aproximativ 50 de grame de substanta…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti au depistat in trafic un tanar care conducea un autoturism desi nu detinea permis de conducere. Astfel, in ziua de 12 februarie a.c., in jurul orei 05:30, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice de supraveghere si control…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești Oaș, au depistat in trafic un autoturism Audi A6 Allroad ce figureaza ca fiind furat din Germania. Luni, 12 februarie, in jurul orei 11.00, un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești-Oaș a oprit pentru…

- La data de 9 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Noșlac au identificat doi tineri din localitatea Noslac, S.D. de 23 ani si A.I. de 25 ani, ca persoane banuite de comiterea unui furt dintr-o locuinta in constructie din localitatea Noslac. In cursul lunii august, 2017, pe timp…

- Un deținut de la Penitenciarul Aiud aflat in executarea unei pedepse de 7 ani de inchisoare a mai primit o condamnare pentru deținere ilegala de droguri pentru consum propriu. Costea Danila Cornel a fost surprins de gardieni cu cannabis in celula din penitenciar. Acesta este judecat pentru savarșirea…

- La data de 30 ianuarie a.c., Biroul Sirene Germania a introdus o semnalare pe numele unui barbat, de 33 de ani, cetatean german, solicitandu-se arestarea acestuia, in vederea predarii catre autoritatile judiciare ale statului semnalant, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri, fiind condamnat…

- La data de 08 februarie a.c., politisti din cadrul Postului de Poliție Țanțareni au identificat in trafic un tanar, de 28 de ani, din comuna Țanțareni, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații, fara a poseda permis de conducere. Totodata, politisti din cadrul Postului…

- Politistii din Ocna Mures au identificat doi barbați ca persoane banuite de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala. La data de 6 februarie a.c., au fost identificați E.T., de 21 de ani, din localitatea Urmeniș, județul Bistrița Nasaud și pe D.A. de 26 de ani, din Ocna Mures, ca persoane banuite…

- Politistii locali timisoreni au prins noaptea trecuta doi tineri ce consumau droguri! Agentii locali aflați in patrulare in zona centrala a orașului au depistat doua persoane care iși rulau manual țigari care pareau suspecte. Dupa ce i-au legitimat pe cei doi tineri, politistii au stabilit ca ambii…

- In Statele Unite exista o cultura a voluntariatului. In ultimii 18 ani, peste 500 de tineri din America au lasat confortul de acasa pentru a ingrijii copiii de la Centrul de Plasament Sfantul Andrei din Iași.

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Valcea, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Romana, au descins la locuințele unor persoane banuite de trafic și deținere de droguri de mare risc. 4 barbați ...

- In urma a trei perchezitii efectuate pe raza municipiului Slatina, a fost destructurata o grupare infractionala specializata in trafic de droguri de risc si efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile a avea efecte psihoactive. Potrivit Politiei Romane, la data de 26 ianuarie a.c., politisti…

- DJ-ul din Dej cercetat pentru trafic de droguri a fost plasat de magistrați in arest la domiciliu. Masura vine dupa ce acesta a petrecut aproape trei luni in spatele gratiilor. Va reamintim, DJ-ul din Dej a ajuns dupa ce a fost prins in flagrant, la data de 2 noiembrie 2017, pe raza localitații Birsau…

- Procurorii DIICOT– Serviciul Teritorial Cluj - impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din Poliția Romana au efectuat un numar de 47 de percheziții domiciliare pe raza judetelor Cluj, Neamt si Bistrita-Nasaud, in cadrul unei actiuni vizand…

- Handbalul este primul sport de echipa ce readuce spectatorii in sali odata cu jocurile de debut al sezonului. Inaintea seniorilor de la CSM Focșani 2007 care vor avea joc miercuri, 31 ianuarie, in Sala Polivalenta, dintre formațiile vrancene vor intra in competiții juniorii 1 ai CSS…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti au intocmit dosar penal pentru braconaj piscicol unui barbat care transporta aproximativ 50 kilograme de peste fara a detine documente legale. "Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti -…

- La data de 11 ianuarie a.c. ora 1300 poliitii din cadrul Postului de Poliie Comunal Scoraru Nou au fost sesizai de ctre un tânr de 24 de ani din satul Sihleanu cu privire la faptul c în seara de 10.01.2018 persoane necunoscute iau sustras telefonul mobil În urma verificrilor efectuate...

- O tanara din Roman aflata in a 21-a saptamana de sarcina a murit la spitalul de Boli Infectioase din Iasi, medicii sustinand ca femeia a ajuns tarziu la aceasta unitate medicala, dupa ce a fost internata in alte trei spitale. Tanara, in varsta de 27 de ani, a ajuns luni la spitalul din Roman, dupa ce…

- Patru tineri au ajuns pe mana politistilor dupa ce au fost prinsi cu etnobotanice. Polițiștii locali aflați in patrulare au observat seara trecuta trei tineri care stateau pe o banca intr-o stație de tramvai in zona Dambovița și care, la vederea patrulei au devenit agitați, avand un comportament suspect.…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut doi tineri acuzați de comiterea mai multor furturi din magazine.”La data de 7 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi”, informeaza IPJ…

- ZARVA… Scandal mare la Rebricea! Acolo, asta-noapte, doi tineri, in varsta de 23, respectiv 26 de ani, ambii beți turta, au incasat o bataie strașnica, ajungand in spital, unul la Iași, iar altul la Vaslui. Totul ar fi pornit de la faptul ca aceștia au ieșit in drum și s-au așezat in fața unei mașini,…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera constanteni si maramureseni au depistat, in urma actiunilor desfasurate in zona de competenta, doua autoturisme, marcile Porsche, model Panamera si Volvo, care figurau ca fiind furate sau erau cautate de autoritatile de politie din Marea Britanie, respectiv…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta, au descoperit, pe raza judetului Constanta, un autoturism marca Porsche, model Panamera S E Hybrid, semnalat ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 28.12.2017, in jurul orei 12.00, actionand…

- Politistii de frontiera tulceni au depistat in zona de competenta doi cetateni romani care transportau, cu un autoturism, cantitatea de 140 kilograme de peste, fara documente legale. In data de 27.12.2017, in jurul orei 21.40, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tulcea,…