Suspectul in cazul femeii gasite decedata pe marginea drumului de centura din municipiul resedinta este cercetat penal pentru infractiunile de omor si profanare de cadavre, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Liliana Istrate. Potrivit acesteia, crima s-a petrecut in apartamentul suspectului, un barbat de 75 ani, care i-a aplicat femeii de 63 ani trei lovituri de cutit in zona vitala. Ulterior, cadavrul a fost transat in cada, pus in saci si dus pe marginea drumului de centura, unde a fost gasit in noaptea de miercuri spre joi. "S-a dispus inceperea…