- Un pensionar din orasul Galati, pasionat de sculptura in zapada, a realizat un bust al poetului Mihai Eminescu. Barbatul spune ca face sculpturi in gheata pentru a-i invata istorie pe copiii din cartier.

- Asociația Literata organizeaza miercuri, 16 ianuarie 2017, in parteneriat cu Liceul de arte “Balașa Doamna” din Targoviște, un cenaclu dedicat Post-ul Cenaclu dedicat poetului național Mihai Eminescu, organizat de Asociația Literata Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Reprezentantii Fortelor Navale vor desfasura timp de doua zile, in judetul Iasi, o serie de activitati legate de marcarea a 169 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu si de comemorarea a 102 ani de la cea mai mare catastrofa feroviara din Romania. Potrivit unui comunicat de presa al Fortelor…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeș au onoarea de a lansa o invitație de suflet pentru a marca, la Sebeș, Ziua Culturii Naționale, printr-un spectacol extraordinar intitulat “Dor de Eminescu”, oferit de artistul din Basarabia, Cristofor Aldea Teodorovici…

- Primaria Municipiului Dej organizeaza marți, 15 ianuarie, incepand cu ora 11: 00, manifestari dedicate zilei poetului national al romanilor, declarata Ziua Culturii Naționale. Evenimentele vor debuta la bustul poetului Mihai Eminescu, din Cartierul 1 Mai, cu intonarea Imnului National al Romaniei, cu…

- ANM transmite o atenționare meteo cod galben incepand de astazi, 10 ianuarie, ora 22, valabila pana pe 11 ianuarie, ora 12. Sunt anunțate ninsori abundente – strat consistent de zapada – și viscol in mai toate județele Moldovei. ”Zonele afectate: județele Vaslui, Iași, Neamț, Bacau, Buzau, Vrancea și…

- Conditiile in care a murit poetul Mihai Eminescu in urma cu 129 de ani ar putea face obiectul unui dosar de cercetare penala in urma unei solicitari in acest sens inaintate procurorului general al Romaniei de catre un scriitor din Mehedinti.

- NOUTATE… La Centrul “Mihai Eminescu” din Barlad, va avea loc pe 2 noiembrie, lansarea volumului de poezii „Hotel Camberi”, de Angela Baciu, volum scos la Editura Tracus Arte. Invitat alaturi de autoarea cartii este Victor Cilinca – jurnalist si dramaturg din Galati. Manifestarea se va desfasura sub…